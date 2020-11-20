"Будет вылет!": Бузова стала жертвой давления на "Ледниковом периоде"

Неудачное выступление Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева с номером "Экипаж" привело к печальным последствиям. Пара попала в номинацию на выход из проекта "Ледниковый период". Певица призналась, что пережила сильное моральное давление, когда осознала риски поражения. Целую неделю после исполнения провального номера она находилась в гнетущем напряжении.
21 ноября на экранах покажут свежий выпуск программы. Тогда станет понятно, будет ли Бузова продолжать участвовать в борьбе на льду. Когда номер Ольги и Дмитрия попал в рейтинг худших выступлений, теледива испугалась не на шутку. Сейчас она уверяет, что стресс отступил и вспоминает грустное событие с улыбкой.
Подписчики инстаграм-канала Ольги Бузовой решили обсудить вероятность абсолютного поражения знаменитости. Преданные фанаты поддержали звезду и выразили желание поскорее увидеть ее новый номер на шоу "Ледниковый период". Однако хейтеры тоже решили написать Ольге о своем мнении. Злых комментариев певица получила немало. "Если в прошлый раз была номинация, в этот раз будет вылет!", "Хотя может тебе уже пора отдохнуть?", "Перестань давить на жалость, тебе 30, а не 3 годика", – отреагировали пользователи Сети на признания Ольги Бузовой.
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