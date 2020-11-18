Почему холостой Виктюк скрывал семью

Роман Виктюк рассказывал, что был женат лишь однажды. Еще в молодости он заключил брак с сотрудницей киностудии "Мосфильм". Их совместная жизнь не была долгой. После этого режиссер стал выступать против штампов в паспорте.
Вопреки убеждениям, у Виктюка появилась дочь. Кто и когда родил режиссеру наследницу, неизвестно. Роман Григорьевич лишь говорил, что она живет во Львове. У дочери народного артиста уже родились свои дети.
Изучив интервью Виктюка, можно понять, почему он держал семью на расстоянии и виделся с ней редко. Во время одной из бесед с журналистами режиссер объяснял: "Идет отрицательная энергия". По мнению артиста, если негатив не попадает в тебя, то бьет по самым близким.
Напомним, Роман Григорьевич умер 17 ноября на 85-ом году жизни. В конце октября его госпитализировали в московскую больнице имени братьев Бахрушиных с коронавирусом. Причиной смерти режиссера, по информации СМИ, стала тромбоэмболия. Тело народного артиста перевезут в Украину и похоронят во Львове.
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