"Страшная напасть": Алферова рассказала о раке

Актриса Ксения Алферова порассуждала в своем микроблоге о страшном диагнозе – рак. Поклонники поддержали любимую актрису.

В своем "Инстаграм" Ксения Алферова раскрыла причину смерти коллеги и друга, актера Юрия Черкасова. Он скончался 15 ноября в возрасте 59 лет. Оказалось, что артист долгое время боролся с онкологическим процессом.

Она опубликовала к тексту трогательное фото, на котором улыбчивый Черкасов предстал с большим белым грибом в руках. Как выяснилось, он был заядлым грибником. Актриса добавила, что Черкасов был замечательным человеком.



"Рак – страшная напасть, но держался Юра", – написала Алферова.

Юрия Черкасова взяли в труппу Театра имени Моссовета сразу после выпуска из ГИТИСа. Он был ярким актером, и его постоянно приглашали работать режиссеры. На сцене актер играл в рок-опере "Иисус Христос – суперзвезда", спектакле "Фома Опискин", "Заповеднике" С. Довлатова, исторической драме "Царство отца и сына" и многих других постановках.

Прощание с Юрием Черкасовым пройдет 17 ноября в 11.00 мск в его родном театре. Актера похоронят на Митинском кладбище.