"Начал в него стрелять": Конкина обвинили в нападении на сына

Конфликт в семье Владимира Конкина обрастает все новыми подробностями. Близкий друг покойной дочери артиста Софии Владислав заявил, что любимец миллионов покалечил своего наследника.

После трагической гибели 34-летней дочери актера вскрылись проблемы и конфликты звездной семьи. Оказалось, что родственники давно враждовали друг с другом.

Скандал разразился после заявлений сына Владимира Конкина – Ярослава, обвинившего отца в жестокости по отношению к детям и покойной супруге. Теперь же к его словам присоединился близкий товарищ Софии.

Владислав поведал, что ранее дочь артиста рассказала ему о жутком случае, произошедшем с ней и братом. В тот день София и Ярослав вернулись домой позже обычного, но отец семейства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отказался впускать их домой.

Тогда парень решил влезть в дом через окно, но в итоге оказался в больнице. "Владимир Конкин увидел сына в окне и начал в него стрелять из травматического пистолета", – рассказал Владислав. Он отметил, что артист выстрелил в сына раз шесть.

Ярослав упал с третьего этажа. Ему повезло, что он рухнул на крышу машины, а не на асфальт. Резиновые пули пробили тело молодого человека. Кроме того, он получил травмы от падения. Ярослав уверяет, что долгие годы между сыном и Владимиром Конкиным нет никакой человеческих или родственных отношений.