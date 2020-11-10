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Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе

Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе

Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Конкин стал новым гостем шоу "Судьба человека". Артист отметил, что не планировал нигде выступать до окончательного выяснения обстоятельств смерти дочери, однако родственники его вынудили.
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Несколько дней назад сын актера заявил, что отец изменял больной жене. По словам Ярослава, папа долгое время крутил роман со своим директором Еленой Переслени. Стоит отметить, что артист после смерти супруги в 2010 году так и не женился, а о коллеге всегда отзывался с теплотой.

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В эфире шоу "Судьба человека" Владимир Конкин заявил, что сказанное его отпрыском – грязная ложь. Знаменитость сравнила наследника и его супругу Елену с сыном Иуды и дочерью Каина. По словам актера, Ярослав оскорбил не только его и Переслени, но и ее супруга.

Артист отметил, что сам себя сделал и всегда находил, как заработать деньги честным путем, а вот сын так этому и не научился. При этом у парня трое детей и жена, которые создают дополнительную нагрузку – не удивительно, что он отправился на "Прямой эфир" к Андрею Малахову.

В студии шоу "Судьба человека" Владимир Конкин сделал заявление об уходе из семьи. Он добавил, что с этого момента будет считать Ярослава не своим сыном, а однофамильцем.

Людмила Поргина высказалась в поддержку артиста. Она отметила, что понимает, насколько сейчас сложно Владимиру Конкину. "Я тебя поддерживаю всем сердцем и хочу, чтобы ты об этом знал", – сказала вдова Николая Караченцова.

Также актриса заявила, что Володя очень любил свою жену, у них была прекрасная семья. После смерти Аллы артист жаловался Людмиле Поргиной на пустоту.

"Лучше бы я ушел..." – причитал Конкин.

Автор: 10 ноября 2020, 13:10 Источник: Судьба человека ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Анна
Ответить
Как страшно когда родители своих детей не любят,была мама одна .любящая и понимающая.С уходом матери дети остались сиротами ,при живом отце.Не приведи Господи ни кому такого отца как Конкин,Стыдно за него .
Гость
Ответить
В этом случае сыну верится гораздо больше, чем Конкину. Ему нет смысла обманывать. А вот Конкину очень нужно сохранить хорошую "мину" при плохой игре. Он так яростно требует найти убийцу дочери, а все оказывается так просто. Возьми за руку Переслени и пройдите с ней к зеркалу и ты все
увидишь. Там и будут убийцы ДУШ жены, сына и дочери.
Гость
Ответить
Страшно было слушать Конкина - старшего. Зачем было приходить на эту передачу, на всю страну рассказывать о своей семье? Такое горе случилось - потерял дочь, но это не повод вытаскивать на публику все свои семейные проблемы. От детей нельзя отрекаться! Из его уст это прозвучало чудовищно! Все что хорошее в детях - от родителей , но и плохое - тоже! А Переслени производит впечатление ужасной особы! Она директор, но ни член семьи! А из ее уст звучит , будто она всем мать родная! Эти мерзкие передачи нужно закрывать! Не нужно путать актерскую жизнь и личную! Неужели нет чего то более интересного
Гость
Ответить
а вульгарная Порга как всегда,всем бочкам затычка
Конкин старший отвратителен
Гость
Ответить
Не фига себе отношения у папашки с сыном, да и с покойной дочерью видимо были не лучше, я почему то верю сыну, а не Конкину, противный он какой-то!
1

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