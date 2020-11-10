Лишенный покоя Конкин сделал заявление об уходе

Владимир Конкин стал новым гостем шоу "Судьба человека". Артист отметил, что не планировал нигде выступать до окончательного выяснения обстоятельств смерти дочери, однако родственники его вынудили.

Несколько дней назад сын актера заявил, что отец изменял больной жене. По словам Ярослава, папа долгое время крутил роман со своим директором Еленой Переслени. Стоит отметить, что артист после смерти супруги в 2010 году так и не женился, а о коллеге всегда отзывался с теплотой.

В эфире шоу "Судьба человека" Владимир Конкин заявил, что сказанное его отпрыском – грязная ложь. Знаменитость сравнила наследника и его супругу Елену с сыном Иуды и дочерью Каина. По словам актера, Ярослав оскорбил не только его и Переслени, но и ее супруга.

Артист отметил, что сам себя сделал и всегда находил, как заработать деньги честным путем, а вот сын так этому и не научился. При этом у парня трое детей и жена, которые создают дополнительную нагрузку – не удивительно, что он отправился на "Прямой эфир" к Андрею Малахову.

В студии шоу "Судьба человека" Владимир Конкин сделал заявление об уходе из семьи. Он добавил, что с этого момента будет считать Ярослава не своим сыном, а однофамильцем.

Людмила Поргина высказалась в поддержку артиста. Она отметила, что понимает, насколько сейчас сложно Владимиру Конкину. "Я тебя поддерживаю всем сердцем и хочу, чтобы ты об этом знал", – сказала вдова Николая Караченцова.

Также актриса заявила, что Володя очень любил свою жену, у них была прекрасная семья. После смерти Аллы артист жаловался Людмиле Поргиной на пустоту.

"Лучше бы я ушел..." – причитал Конкин.