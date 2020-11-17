"Самое приятное в браке – развод": избранница Пьехи не получит кольцо

Звезда редко говорит о своей личной жизни. Однако в выложенной сегодня программе "Честный развод" обсудил самые интимные вопросы с актрисой Агатой Муцениеце.

Стас Пьеха рассказал, что сейчас состоит в отношениях, но жениться не намерен. Исполнитель даже упомянул, что самое приятное в браке для него – развод.

Он сообщил, что, на его взгляд, "система бракосочетания, которая существует сейчас, "устарела и не работает". Для артиста внутри устоявшегося понятия брака мало свободы, но гостевой брак – "альтернатива". Он утверждает, что систему пора изменить.

Напомним, Стас Пьеха был женат на известной модели Наталье Горчаковой. В 2014 году она родила им сына Петра. Супруги прожили вместе год и приняли решение расстаться. Позднее артист говорил, что ни один из них не хочет судебной волокиты, а потому может развода и не будет вовсе. Мать ребенка забрала его и уехала в Санкт-Петербург, Стас остался в Москве.

Певец говорил журналистам, что отношения у них с Натальей теплые, дружеские, а инициатор разрыва обнародован так и не был. Звезда предпочитает не поднимать эту тему.



Весной 2019 года появились слухи о романе Стаса Пьехи и участницы шоу "Холостяк" Ольги Ломакиной. Модель рассказала, что ее молодого человека зовут Стас, но их отношения болезненны. Позже она опровергла слухи о романе с исполнителем, но поклонники не поверили: одновременно в блогах у обоих появились фото из Будапешта.



