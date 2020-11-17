"Я осознал, что я овощ": Стас Пьеха обнародовал подробности пережитого инфаркта

Внук народной артистки СССР решил рассказать о своих проблемах со здоровьем. Стас Пьеха заявил о деталях лечения и перенесенном инфаркте.

Шесть лет назад с наследником легендарной певицы произошло страшное событие. Мужчина был практически на волоске от смерти. Стас Пьеха страдал от наркотической зависимости, проходил лечение в психиатрической больнице и стал жертвой инфаркта.

Из-за того, что Стас сильно увлекался наркотиками, у него начались депрессия, панические атаки, расстройства пищеварения, гормональные сбои, судороги. Внук Эдиты Пьехи стал пациентом психиатрической больницы, где проходил лечение рецептурными медикаментами. Физически мужчина мог только бегать, а сесть или лечь ему было сложно: тело и разум не слушали друга с друга. Врачи прописали мужчине такие сильные лекарства, после употребления которых с ним могло случиться все что угодно.

"Через несколько лет такой терапии я осознал, что ничего не хочу, что я овощ", – признался Стас Пьеха. У наследника легендарной певицы пропало либидо, желание творить, развлекаться и строить свою судьбу. В результате он начал употреблять лекарства вместе с алкоголем и тяжелыми наркотиками – выбрал собственную схему возвращения к привычной жизни. Однако она сработала печальным образом – мужчина пережил инфаркт.

После проявления клинической формы ишемии сердца наследник народной артистки СССР понял, что хочет жить. Сейчас Стас Пьеха занимается спортом, бизнесом и записывает новые музыкальные композиции.