Умер Армен Джигарханян Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
Инициатор – Наташа: сделано заявление о разводе Королевой и Тарзана
У вас денег на меня не хватит: адвокат заткнул высокомерной Гузеевой рот
Певец Агутин в больнице в тяжелом состоянии
партнеры
Воскресенье
15 ноября
Лента новостей
15:57
Шаляпин показал Колтового перед смертью
15:26
Подруга Началовой устроила съемки на могиле певицы
15:15
Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко
14:47
Племянница известного актера влипла в скандал с наследством
14:29
"Не шлите никому деньги": Звезда "Битвы экстрасенсов" дала совет россиянам
14:17
Жесткие задержания в центре Минска 15 ноября: подробности
13:57
Бунтарю Меладзе грозит штраф за демарш новогодних шоу
13:22
"Старая боль еще не ушла": звезда сериала "Кухня" сделала откровенное признание
12:45
"Год без секса": Гагарина жестко обошлась с любящим мужчиной
12:36
Тело Владимира Шаинского покоится без креста и памятника
12:34
"Одним ударом сломал орбитальную кость": боец ММА Харитонов об избиении Яндиевым
12:17
Володин призвал соблюсти баланс при принятии поправок в Семейный кодекс
12:04
"Никто не поддержит": Пригожин усомнился в инициативе Меладзе
11:37
"Просто челюсть отвисла": Исколотый шприцами Дибров изменился до неузнаваемости
11:33
Состояние госпитализированного с коронавирусом Хрусталева изменилось
11:16
"Мне этого не хватает": известная фигуристка пожаловалась на пенсию в 90 тысяч
10:47
Гарика Харламова пришибло смертью
10:45
"Никто меня не любит": Исинбаева довела Тодоренко до рыданий
10:44
Лещенко намерен устроить бойкот популярным шоу
08:12
Коронавирус: последние новости на сегодня, 15 ноября 2020 года
06:05
"Не выдержало сердечко": Наташа Королева в шоке от последствий "кровавых" телешоу
04:01
Сябитова о певице Лолите: Собирала помоечных мужиков
01:58
Провалившаяся Ольга Бузова молит о помощи
23:56
"Все, балик джан": Цымбалюк-Романовская попрощалась с Джигарханяном
22:02
Лучшие роли Армена Джигарханяна
20:37
"Лидеры России" посетили встречу по социальному проектированию от президентского Клуба "Эльбрус"
20:20
ЛДПР требует отложить рассмотрение инициативы об изъятии детей
20:01
"Весь пах синий": Тодоренко чуть не лишила партнера полового органа
19:37
Ввели в искусственную кому: стало известно об ухудшении состояния Хрусталева
19:15
"Вместе купались в море": известная певица поделилась интимными деталями встречи с Джигарханяном
18:47
"Не будет его, будут другие артисты": эксперт прокомментировал бойкот Меладзе
18:41
Друг раскрыл подробности предстоящей церемонии прощания с Джигарханяном
17:49
Подозревают коронавирус: соведущий "Вечернего Урганта" Хрусталев госпитализирован
17:42
Общественная палата просит усилить контроль за получающими деньги из-за рубежа НКО
17:15
Без родственников: умершего в одиночестве Джигарханяна похоронят чужие люди
17:15
"Армена Борисовича не стало три года назад": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление
16:58
"Не было ни одного живого органа": лишившийся рассудка Джигарханян умирал в муках
16:41
Сгорел до тла: что положили в гроб разбившегося Колтового
16:13
"Он был моим отцом!": рыдающая Кравец раскрыла правду об отношениях с умершим Джигарханяном
15:59
"Папа моего нового ребенка": Муцениеце показала мужчину после слухов о беременности
15:58
Не туда хоронят: покойного Джигарханяна пытаются пристроить на престижное кладбище
15:48
"Публичная вакханалия": Садальский отреагировал на смерть Джигарханяна
15:42
Про болезнь партнера Кудрявцевой стало известно только во время похорон
15:41
"У него будто случилось просветление": вскрылись мистические обстоятельства смерти Джигарханяна
15:15
"Ради бога": возлюбленная известного спортсмена отреагировала на его страстные объятия с Бузовой
15:11
Добрых слов не нашлось: Кудрявцева отказалась выступить у гроба партнера
15:08
"Очень хочется пожить": что сказал Джигарханян перед смертью
15:06
Украинцы втянули мертвого Джигарханяна в грязный скандал
14:59
Больно смотреть: черные от горя родные едва держались на ногах у гроба Колтового
14:24
"Подло и гнусно": Мишулина разразилась гневной отповедью из-за Дрожжиной и Цивина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог: Россия заплатит большую цену за поддержку Лукашенко
Без родственников: умершего в одиночестве Джигарханяна похоронят чужие люди
Эксперт раскрыл подробности переговоров Мишустина и Лукашенко: Передал жесткий ультиматум Путина
"Не хочу видеть его в гробу": Цымбалюк-Романовская отказалась хоронить Джигарханяна
"Армена Борисовича не стало три года назад": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление
Женатый Овечкин сделал комплимент Бузовой: Тащусь от нее
Шоу-бизнес
Бунтарю Меладзе грозит штраф за демарш новогодних шоу

Бунтарю Меладзе грозит штраф за демарш новогодних шоу

Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Партия "Коммунисты России" считает, что Валерия Меладзе нужно наказать за призыв артистов к бойкоту праздничных телепрограмм.
прочитано 423 раза

Председатель партии Максим Сурайкин отметил, что певец призвал коллег отказаться от съемок, хочет сорвать любимый десятками миллионов "Новогодний огонек". По его словам, действия Валерия Меладзе находятся на грани предусмотренных статьей УК России призывов к массовым беспорядкам и саботажу.

ПО ТЕМЕ

"Никто не поддержит": Пригожин усомнился в инициативе Меладзе

Лещенко намерен устроить бойкот популярным шоу

Политик считает, что людям сейчас, во время пандемии коронавируса, как никогда нужна моральная поддержка, отдушина, хорошее настроение и песни. Он напомнил, что в СССР такая позиция артистов была бы невозможной.

По мнению Максима Сурайкина, Валерий Меладзе – работник культурного фронта в войне россиян против вируса, и он предал своих зрителей. По словам политика, певец хочет сам сбежать с передовой и "других солдат подбивает".

Сурайкин уже призвал полицию, прокуратуру и суд оштрафовать исполнителя и обратился к творческому сообществу с призывом осудить его. Заявление в отношении Валерия Меладзе направлено в ГУВД Москвы.

Напомним, в столице из-за пандемии коронавируса отменены до 15 января спектакли, концерты и другие массовые мероприятия. Валерий Меладзе в своем инстаграм-аккаунте обратил внимание на то, что все артисты, музыканты, техники, промоутеры остались из-за этого без работы. "И это никого не волнует. При этом ежедневно три миллиона людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина", – возмутился певец.

Валерий Меладзе предложил устроить бойкот съемкам в новогодних шоу. Его частично поддержали Лев Лещенко и Иосиф Пригожин. Они считают, что жестко саботировать программы не нужно, но определенные шаги со стороны артистов в этом отношении должны быть.

Автор: 15 ноября 2020, 13:57 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся с годами Валерий Меладзе

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Долой этот гнилой огонек новогодний с одними и теми же надоевшими физиономиями старыми. Визжащую и носящуюся со своими мощами Валерию,больную на голову Успенскую,Меладзе,Ротару, колхозницу Королеву ,старого Сюткина с Буйновым,старпера Николаева И.......Тошнит от них!
00
Гость
Ответить
Отправить грызуна в забвение! Не приглашать и не показывать по ТВ, а зрители должны не ходить на его концерты! Пусть едет в свою Джорджию и там диктует свои правила! Ишь шкурник-герой отыскался!
Гость
Ответить
да вы только языком молоть можете,они себя небожителями возомнили,эта богема уже власти свои условия диктует,вышвырнуть надо этого грызуна в его любимую грызунию,пусть там свои заунывные песенки распевает.
Гость
Ответить
Не надо его штрафовать. Лишите его эфиров на ТВ раз он сам того хочет. Пусть журналисты перестанут его интервью печатать пусть его творческие проекты не поддерживаются никем. Тогда может до него дойдет что зрителя уважать нужно. Зрители его кормят покупая билеты на его концерты и смотря передачи с его участием. Презрением таких нужно наказывать а не штрафовать .Ему этот штраф карман не сильно облегчит. А вот забвение ооочень даже сильно ударит по самолюбию.
1

Популярные темы форума

Политика

Матвиенко назвала способ повысить доверие к власти
Эксперт раскрыл подробности переговоров Мишустина и Лукашенко: Передал жесткий ультиматум Путина
Аналитик сообщил об отсутствии перспектив у белорусской экономики из-за политического кризиса
Американский генерал о стратегии Байдена: Будем говорить с Россией с позиции силы

Шоу-бизнес

Без родственников: умершего в одиночестве Джигарханяна похоронят чужие люди
"Армена Борисовича не стало три года назад": Цымбалюк-Романовская сделала сенсационное заявление
"Не было ни одного живого органа": лишившийся рассудка Джигарханян умирал в муках
Сгорел до тла: что положили в гроб разбившегося Колтового

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Шоу-бизнес

Гарика Харламова пришибло смертью

Комик не когда не забудет тот момент

Шоу-бизнес

Племянница известного актера влипла в скандал с наследством

Женщину обвинили в меркантильности
Шоу-бизнес

Сябитова о певице Лолите: Собирала помоечных мужиков

Телесваха не сможет найти вокалистке жениха
Шоу-бизнес

"Никто меня не любит": Исинбаева довела Тодоренко до рыданий

Олимпийская чемпионка раскритиковала телеведущую

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Волосожар упрекнула Загитову в непрофессионализме
Черчесов назвал имя заменившего опозорившегося Дзюбу футболиста
"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
Известный советский фигурист умер от страшной болезни

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+