Погибшая в авиакатастрофе с Колтовым оказалась женой влиятельного человека

На прошлой неделе стало известно, что во время крушения легкомоторного самолета PiperSport погиб соведущий Леры Кудрявцевой Александр Колтовой. В кабине мужчина был не один – вместе с ним разбилась 33-летняя Наталья Климова.

Ранее сообщалось, что девушка являлась сотрудницей банка. Пока неизвестно, какие отношения связывали погибших. Впрочем, выяснилось, что Наташа была несвободна – она оказалась супругой крупного финансиста Максима Климова.

Мужчина окончил Кембриджский университет и местом своего постоянно проживания называл Лондон. В 2013 году он стал единственным российским партнером Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Group Inc – Климов был влиятельным человеком. По данным журналистов, на опознании тела своей жены он указал адресом проживания Москву-Сити.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина рассказала о мистических совпадениях в смерти Александра Колтового. По словам знаменитости, незадолго до случившегося она встретила телеведущего в коридорах "Останкино" и попросила сделать несколько снимков для ее блога.

Сазыкина планировала опубликовать фотографии в пятницу, но поняла, что все кадры куда-то исчезли. В ночь на 7 ноября ей приснился Александр Колтовой и якобы наказал продюсеру не терять снимки, иначе они окажутся на небе. На следующий день знаменитость прочитала пост Леры Кудрявцевой и обомлела.

Напомним, ведущий программ "Звезды сошлись" и "ДНК" погиб после того, как не смог справиться с управлением легкомоторного самолета. Судя по данным экспертизы, причиной крушения стала техническая неисправность.