Как Дзюба: Лазарев без трусов пошалил пошалил перед камерой

Не остался в стороне и Сергей Лазарев. Певец разделся до гола в ванной, прикрыл ладошкой стыд и сделал снимок. Кажется, столько просмотров его "сториз" еще не было! Мужчины и женщины, молодые и старые, русские и иностранцы – все хотят сладкого Сережу!
Причем 37-летний исполнитель явно переплюнул 32-летнего футболиста – его тело красивее, рельефнее и сексуальнее. Жаль лишь, он не явил себя во всей красе, как форвард "Зенита", не погонял Ваньку-встаньку в кадре и не выпустил пар. Но знающие люди уверяют, что Сереже тоже есть чем гордиться.
Напомним, "Девиз ЯМЫДЗЮБА" – это переиначенный призыв "Я/МЫ ИВАН ГОЛУНОВ", появившийся на первой полосе ряда деловых изданий в поддержку корреспондента Ивана Голунова, которого обвиняли в незаконном сбыте наркотиков. После масштабной кампании в соцсетях и СМИ дело против журналиста прекратили из-за отсутствия доказательств, а фраза стала символом борьбы с несправедливостью.
Вот и сейчас знаменитости, среди которых Светлана Лобода и Алекс Малиновский, выступили против несправедливости и травли по отношению к футболисту. Ведь ничего криминального он не совершил, а украсть интимные кадры могли у любого из нас.
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