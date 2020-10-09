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Шоу-бизнес
Отмечали в ресторане: бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова о разводе

Отмечали в ресторане: бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова о разводе

Андрей Григорьев-Апполонов и Мария Зубкова .Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мария и Андрей прожили в браке 16 лет. У них родились двое сыновей. Однажды 35-летняя Мария Зубкова поняла, что их отношения сошли на нет.
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Бывшая жена 50-летнего Андрея Григорьева-Апполонова рассказала, почему они разошлись. По мнению женщины всему виной обычная бытовуха. Плюс ко всему, они жили в разных режимах. Она вставала в 8 утра, а он в это время только ложился. Об этом Мария Зубкова рассказала в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале

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В первом разделе передачи солист группы "Иванушки International" поведал о своей беззаботной юности и постоянной влюбленности. О том, как он летал к возлюбленной на в другой город, а потом решил переехать в Москву и начать карьеру артиста.

Потом он заявил, что все еще любит бывшую жену, которая подарила ему детей, но развод пошел им на пользу. Страдали только дети.

В студию передачи пришла и сама Мария Зубкова. Почти сразу после развода 35-летняя женщина снова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова. Она рассказала, почему семья с певцом развалилась. Мария устала, страсть в отношениях исчезла, осталась одна бытовуха.

Также, по ее словам, у них с Андреем была разная жизнь. Она просыпалась в 8 утра, а он только ложился. Иногда муж и жена даже не виделись.

"Это было на протяжении долгого времени, когда я говорила, что все, я заколебалась. Раз в три месяца я заявляла, что надо что-то менять", – сказала Мария.

Когда пара приняла решение о расставании, то, как ни странно, поехала отмечать данное событие. Там же они сочинили официальное сообщение о произошедшем, которое потом было опубликовано в "Инстаграм" артиста. Официальный развод пара оформила в сентябре 2019 года.

Автор: 9 октября 2020, 18:09 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник
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