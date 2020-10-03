"Бабушка была легкого поведения": Ревва пытается восстановить родственные связи

Шоумен обратился к многочисленной аудитории за советом. Александр Ревва надеется, что наблюдательные пользователи социальной сети смогут решить весьма важный вопрос.
Похоже, что для Александра восстановление родственных связей стало первостепенной задачей. Если верить словам артиста, всю его сознательную жизнь окружающие только и твердили, что мужчина похож на мать.
Однако шоумен засомневался в данной теории и предположил, что многие просто не видели его отца. Чтобы развеять сомнения большинства, Александр Ревва обнародовал архивную фотографию, на которой изображен его ближайший родственник.
Александр подметил, что это не фотошоп, так как кадр был сделан в 1974 году. Поклонники тут же рассекретили артиста и стали развивать удавшуюся шутку.
"Видимо, ваша бабушка была женщиной легкого поведения, раз пытаетесь выяснить, на кого же все-таки похожи", – язвительно заявили комментаторы.
Нашли и те, кто поверил Ревве. Подписчики были шокированы столь сильным сходством и задумались о силе генетики.
Сам же шоумен пока не раскрывает всех карт и тщательно скрывает имя человека, изображенного на снимке. Остается только гадать, может ли Александр Ревва быть точной копией своего отца.
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