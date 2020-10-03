"Бабушка была легкого поведения": Ревва пытается восстановить родственные связи

Александр Ревва ведет публичную жизнь и активно делится со своими подписчиками жизненными заметками и смешными фактами. Но на этот раз комику совсем не до шуток. Звезда российского кинематографа пытается понять, похож ли он внешне на членов своей семьи.

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