Скандал: Тарзан изменил Королевой Слухи и сплетни шоу-бизнеса Новости о Заворотнюк Шоу "Дом-2"

Топ новостей

После неожиданного исчезновения вскрылись неизвестные факты о Кабаевой
"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка
"Тяжело": как живет оставшаяся в одиночестве после смерти Марка Захарова дочь
Сделано заявление о разводе Собчак и Богомолова: Хуже, чем Виторган
партнеры
Понедельник
26 октября
Лента новостей
13:09
"Тут явный регресс": Анна Хилькевич вынуждена кормить подросшую дочь с ложечки
13:08
Под Красноярском при ДТП с фурой погибли 4 человека
13:05
Жена Жигунова прекрасно приняла Заворотнюк
12:59
На Украине подвели итоги местных выборов: для партии Зеленского все очень грустно
12:57
"Постоянные склоки": Бузова раскрыла правду об отношениях с Манукяном
12:50
Политолог оценил вероятность гражданской войны в Белоруссии: Лукашенко рискует каждый день
12:48
Стебунов оказался на больничной койке с переломанным позвоночником
12:35
"Разве вы не видите, история повторяется": Маркл предрекли печальную участь принцессы Дианы
12:25
В Петербурге убили преподавательницу вуза и отрезали ей палец
12:22
Возвращение Натальи Ветлицкой на сцену обернулось грандиозным провалом
12:08
Знаменитая красавица-актриса объявилась после бесследного исчезновения
11:52
Заслужила: могила Скобцевой утонула сразу после похорон
11:42
"Ждите меня": Асмус рассказала о тоске по Охлобыстину
11:40
Володин рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Госдуме
11:31
Власти Белоруссии о первом дне "общенациональной забастовки": Попытка раскачать ситуацию провалилась
11:28
"Без тебя дальше": Алсу заподозрили в разладе с мужем
11:05
"Сейчас меня просто трясет": беременная звезда "Деффчонок" сообщила о самочувствии
10:59
В центре Москвы таксиста обстреляли из травматического пистолета
10:44
Коронавирус в России побил суточный рекорд: заболели 17,3 тысячи человек
10:44
На фоне слухов об алкоголизме и побоях Татьяна Овсиенко написала завещание
10:44
Путин поблагодарил Госдуму за напряженную работу
10:28
Денег ему не даю: Анита Цой уже год не видела покинувшего родной дом сына
10:26
Переломанный Полежайкин из "Папиных дочек" приехал на шоу в инвалидном кресле
10:16
Полиция схватила друзей-предателей вдовы и больной дочери Баталова
10:10
Как сохранить сбережения в 2020 году? Ответил Кудрин
10:09
"Ничего не понимаю": Гребенщикова о смертельном недуге
09:45
"Незаменимых людей нет": Якубович сделал заявление об уходе с "Поля чудес"
09:34
Неузнаваемая после инсульта Кондулайнен передвигается при помощи ходунков
09:12
Жигунов развелся ради копии Заворотнюк
08:45
Страшный диагноз: Василий Степанов из "Обитаемого острова" стал инвалидом
08:45
"Конкуренции не потерплю": смазливый любовник Бузовой отбил Киркорова у Гусевой
08:42
Россиянам дали прогноз по курсу рубля
08:18
"Пожила и хватит!": родственники отравили Светличную ртутью ради квартиры в Москве
08:14
Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть
06:02
Без диет и голодовок: Анфиса Чехова раскрыла секрет похудения
04:04
История Магомаева и Синявской: любовные похождения золотого голоса СССР
02:01
"Она другая": мать Тимати вывалила правду о звездной внучке
00:03
Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 октября 2020 года
22:01
Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года
20:00
"Все-таки возраст такой": Аллегрова пожаловалась на невидимого врага
19:06
Эксперт о проблемах Галкина из-за Навального: Откровенно вляпался
19:00
Слышны взрывы: в Белоруссии народ жестко разогнали после ультиматума Тихановской
18:10
"Хороший урок жизни": Маликов угодил в компанию красоток с ребенком
18:05
Оголенная Настя Каменских соблазнила незнакомых мужчин
17:59
"Уже не та": Брежнева предалась диким ночным танцам
17:54
Одинокая Муцениеце похвасталась стильным образом
17:52
"Дорогая мамаша": Рудковская выбрала наряд Dior для прогулок с коляской
17:19
"Ну все же пьют?": Бородина жестко прошлась по родителям-алкоголикам
17:12
"Это мой натуральный цвет": Галкина заподозрили в использовании помады
16:35
Влад Соколовский отреагировал на слухи о собственной свадьбе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми
Слышны взрывы: в Белоруссии народ жестко разогнали после ультиматума Тихановской
"Даже не позвонил": Конкин оставил сына с переломанным позвоночником
Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам
Тихановская объявила о начале "общенациональной забастовки": Режим теряет власть
Назван преемник Александра Лукашенко
Шоу-бизнес
Знаменитая красавица-актриса объявилась после бесследного исчезновения

Знаменитая красавица-актриса объявилась после бесследного исчезновения

Наталья Трубникова. Кадр из фильма "Клоун" (1980)
Наталья Трубникова стала гостьей программы "Звезды сошлись" на НТВ. Актриса рассказала, как сложилась ее жизнь после громкой славы.
прочитано 640 раз

Известность к артистке пришла после фильма-мюзикла "31 июня" режиссера Леонида Квинихидзе на музыку композитора Александра Зацепина. Девушка сыграла в нем принцессу Мелисенту. Картина прогремела на всю страну 31 декабря 1978 года. Однако потом ее настигло проклятие. Лента на семь лет легла "на полку".

ПО ТЕМЕ

"Бэушные звезды": Анциферова высмеяла артистов старой гвардии

65-летняя звезда советского экрана давно не снимается и не выходит в свет. Поклонники много лет гадали: куда пропала очаровательная шатенка с огромными глазами? Казалось, что балерина и актриса Наталья Трубникова сделает блестящую кинокарьеру. Но с тех пор на экранах утонченная красавица почти не появлялась, а в 90-е годы и вовсе пропала без следа.

В студии шоу Наталья Трубникова рассказала, что после выхода фильма проходила множество кинопроб и кастингов. Ее хвалили, обещали большое будущее, но на роли практически не утверждали.

Оказалось, что свыше был приказ – актеров балета в кино не брать, потому что это не их профессиональный профиль. К тому же, власти СССР предположили, что танцоры в любой момент могут уехать из страны и остаться за границей.

Сейчас Наталья Трубникова работает в ТЮЗе. Она живет вдвоем с мужем. Детей у супругов нет. Всю свою заботу и любовь бывшая звезда экрана дарит бездомным кошкам. По словам актрисы, она вовсе не жалеет о том, как сложилась ее жизнь.

Автор: 26 октября 2020, 12:08 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Власть готова открыть огонь по протестующим белорусам
Лукашенко выдал ОМОНу картошку: Совсем плохи дела
Лукашенко пообещал белорусам уйти: Клянусь своими детьми
Белорусский политик: Протесты не закончатся с уходом Лукашенко, у них другая цель

Шоу-бизнес

Жена Жигунова прекрасно приняла Заворотнюк
"Постоянные склоки": Бузова раскрыла правду об отношениях с Манукяном
Стебунов оказался на больничной койке с переломанным позвоночником
Возвращение Натальи Ветлицкой на сцену обернулось грандиозным провалом

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Кристина Асмус заявила о смене фамилии

Звезда сделала признание
Шоу-бизнес

Навку довели до слез в эфире Первого канала

Фигуристка не ожидала такого поворота событий
Шоу-бизнес

"Это дичь": экс-супруга поведала о жутких эротических экспериментах Епифанцева

Женщина участвовала в странных домашних съемках актера
Шоу-бизнес

Внучка Софии Ротару показала нового возрастного жениха

Девушка заинтриговала поклонников

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 26 октября по 1 ноября 2020 года
Как пережить ретроградный Меркурий? Советы от Василисы Володиной
Гороскоп на сегодня, 23 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Загитова предпочла карьеру на телевидении фигурному катанию
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+