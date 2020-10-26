Знаменитая красавица-актриса объявилась после бесследного исчезновения

Известность к артистке пришла после фильма-мюзикла "31 июня" режиссера Леонида Квинихидзе на музыку композитора Александра Зацепина. Девушка сыграла в нем принцессу Мелисенту. Картина прогремела на всю страну 31 декабря 1978 года. Однако потом ее настигло проклятие. Лента на семь лет легла "на полку".
65-летняя звезда советского экрана давно не снимается и не выходит в свет. Поклонники много лет гадали: куда пропала очаровательная шатенка с огромными глазами? Казалось, что балерина и актриса Наталья Трубникова сделает блестящую кинокарьеру. Но с тех пор на экранах утонченная красавица почти не появлялась, а в 90-е годы и вовсе пропала без следа.
В студии шоу Наталья Трубникова рассказала, что после выхода фильма проходила множество кинопроб и кастингов. Ее хвалили, обещали большое будущее, но на роли практически не утверждали.
Оказалось, что свыше был приказ – актеров балета в кино не брать, потому что это не их профессиональный профиль. К тому же, власти СССР предположили, что танцоры в любой момент могут уехать из страны и остаться за границей.
Сейчас Наталья Трубникова работает в ТЮЗе. Она живет вдвоем с мужем. Детей у супругов нет. Всю свою заботу и любовь бывшая звезда экрана дарит бездомным кошкам. По словам актрисы, она вовсе не жалеет о том, как сложилась ее жизнь.
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