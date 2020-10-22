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Шоу-бизнес

"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало

Владимир Конкин. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com
В новом выпуске шоу "Пусть говорят" снова зашла речь о таинственной смерти дочери Владимира Конкина Софии. Правда, в этот раз "всплыло" много неприятных обстоятельств, в результате чего внутри семьи артиста назрел серьезный конфликт.
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Родственники почему-то убеждены, что у Владимира Конкина и его директора Елены Переслени роман. И якобы эти отношения начались еще в то время, когда была жива его супруга Алла. Однако сами актер и его помощница категорически отрицают это.

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На сей раз в студии появилась Елена Конкина, супруга сына актера Ярослава. Отметим, что сам наследник был за кулисами и следил за событиями через монитор. Ярослав еле сдерживался. Мужчине не нравится, что Елена Переслени очень погружена в жизнь его семьи. А еще ему обидно за мать. "Я сейчас очень не уравновешен… Не могу слушать бред людей, которые уничтожили мою мать. На дне рождения у папы она с мужем разыгрывала сценку, в которой выставила ее дурой", – выпалил Ярослав.

Его жена же призналась, что уже много лет между ее мужем и именитым свекром сохраняются крайне напряженные отношения. Все началось, когда пьяный ВладимирКонкин выстрелил в наследника, приняв его за грабителя. К счастью, ранение оказалось не тяжелым, однако отношения между отцом и сыном испортились.

Невестка добавила, что общение не восстановилось даже, когда у Ярослава случилась беда. "Он был парализован. Очень долгое время находился в инвалидной коляске. Четыре года назад врачи говорили, что он вообще не сможет ходить. Ребенок парализован. А он даже не поинтересовался: "Сынок, как ты? Как твои трое детей?" – вскрыла проблемы в семье Конкина.

Причем, по словам Елены, для Ярослава принципиально, чтобы именно отец сделал первый шаг навстречу. "Есть обида серьезная на отца. Я ее понимаю. Он говорит: "Я хочу, чтобы отец позвонил сам. Пусть он совершит этот поступок". Могли быть обиды и у Софии. Она была достаточно одинокой, это всем известно", – отметила невестка артиста.

Интересно, что сам Владимир Конкин в этот момент тоже был за кулисами и наблюдал за тем, что творится в студии, через монитор. Актер не мог сдержать слез. Но так и не нашел в себе силы выйти к зрителям, чтобы высказать свою точку зрения.

Автор: 22 октября 2020, 10:23 Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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Наталья! Вы хоть бы домашнюю работу сделали!
Не было в студии Елены Конкиной
Она была на видеосвязи так же как и ее муж
Гость
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Гость
Как артист состоялся, но как отец нет! Особенно по отношению к дочери. Бедная без мамы осталась и еще отец судя по передачам никакой!
Пусть даже они не живут как муж и жена( хотя вряд ли если у него хоть что то в тонусе), но она просто влезла в семью, она им жить не давала своим присутствием. А теперь он просит разобраться. Разбирайся в себе, умей принимать свои ошибки! Молись, и оставь эту бабу в покое, пусть мужа своего восстанавливает. И прощение просит у сыновей, кому он теперь нужен кроме сыновей и внуков? Дятел.
Гость
Ответить
Гость
Как артист состоялся, но как отец нет! Особенно по отношению к дочери. Бедная без мамы осталась и еще отец судя по передачам никакой!
Да какой он артист? 30 лет назад сыграл одну роль и все... Походу на самом деле был увлечён этой никчемной бабой и всю семью развалил. Теперь сопли на кулак наматывает к старости. В молодости надо думать головой, а не косячить.
Гость
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Странное поведение семьи потеряв сестру брат вспоминает обиды на отца в тот момент когда семья должна поддержать друг друга в горе
Влад
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Это мерзко и унизительно обсуждать горе в присутствии непонятно кого,,,
Влад
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Оставьте все подробности расследования до завершения в кругу близких, зачем так унижать память дочери новоявленным Экспертами,приглашенными студией в лице Даны Борисовной,Ольги Казаченко, Виталина Цымбалюк?
Гость
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Гость
Как артист состоялся, но как отец нет! Особенно по отношению к дочери. Бедная без мамы осталась и еще отец судя по передачам никакой!
Он не просто никакой!!! У него с головой бооооольшие проблемы! И давно. Послушайте его интервью. Как и что он говорит. У него шиза на всю голову.
Гость
Ответить
Как артист состоялся, но как отец нет! Особенно по отношению к дочери. Бедная без мамы осталась и еще отец судя по передачам никакой!
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