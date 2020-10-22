"Вообще не сможет ходить": Конкина парализовало

В новом выпуске шоу "Пусть говорят" снова зашла речь о таинственной смерти дочери Владимира Конкина Софии. Правда, в этот раз "всплыло" много неприятных обстоятельств, в результате чего внутри семьи артиста назрел серьезный конфликт.

Родственники почему-то убеждены, что у Владимира Конкина и его директора Елены Переслени роман. И якобы эти отношения начались еще в то время, когда была жива его супруга Алла. Однако сами актер и его помощница категорически отрицают это.

На сей раз в студии появилась Елена Конкина, супруга сына актера Ярослава. Отметим, что сам наследник был за кулисами и следил за событиями через монитор. Ярослав еле сдерживался. Мужчине не нравится, что Елена Переслени очень погружена в жизнь его семьи. А еще ему обидно за мать. "Я сейчас очень не уравновешен… Не могу слушать бред людей, которые уничтожили мою мать. На дне рождения у папы она с мужем разыгрывала сценку, в которой выставила ее дурой", – выпалил Ярослав.

Его жена же призналась, что уже много лет между ее мужем и именитым свекром сохраняются крайне напряженные отношения. Все началось, когда пьяный ВладимирКонкин выстрелил в наследника, приняв его за грабителя. К счастью, ранение оказалось не тяжелым, однако отношения между отцом и сыном испортились.

Невестка добавила, что общение не восстановилось даже, когда у Ярослава случилась беда. "Он был парализован. Очень долгое время находился в инвалидной коляске. Четыре года назад врачи говорили, что он вообще не сможет ходить. Ребенок парализован. А он даже не поинтересовался: "Сынок, как ты? Как твои трое детей?" – вскрыла проблемы в семье Конкина.

Причем, по словам Елены, для Ярослава принципиально, чтобы именно отец сделал первый шаг навстречу. "Есть обида серьезная на отца. Я ее понимаю. Он говорит: "Я хочу, чтобы отец позвонил сам. Пусть он совершит этот поступок". Могли быть обиды и у Софии. Она была достаточно одинокой, это всем известно", – отметила невестка артиста.

Интересно, что сам Владимир Конкин в этот момент тоже был за кулисами и наблюдал за тем, что творится в студии, через монитор. Актер не мог сдержать слез. Но так и не нашел в себе силы выйти к зрителям, чтобы высказать свою точку зрения.