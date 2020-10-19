Вскрылась связь любовника дочки Конкина с его злейшим врагом

32-летняя дочь актера Владимира Конкина София погибла при загадочных обстоятельствах еще в конце сентября. Артист уверен, что ее убили. Этим делом занялся СК, уже появились первые сенсационные результаты.

Владимир Конкин подозревает, что у смерти его дочери может быть причастен ее любовник, 43-летний сотрудник сервиса "Трезвый водитель" Михаил Серов. Адвокат артиста Юлия Нитченко выяснила, что Серов был связан со злейшим врагом актера – бывшим мужем Софии Русланом Подгорным (который, что интересно, находится в федеральном розыске после аферы с квартирой).

"Серов не общался с Конкиным, при этом как он сам сообщил, поддерживал контакт с мамой Подгорного. Спрашивается, зачем? Возможно, они вступили в сговор с целью похищения внучки Конкина, единственной дочери Софии", – сообщила помощница Владимира Конкина.

А еще Нитченко выяснила, будто Серов пользовался одновременно четырьмя телефонными номерами. В настоящее время, по словам адвоката, он якобы пытается от них избавиться, но информация о них уже передана следствию.

Есть вероятность, что мотивом для предполагаемого сговора могло стать имущество Владимира Конкина. Подруги рассказывали, что едва женившись на Софии, Руслан попытался "отжать" себе квартиру именитого тестя. В то время после тяжелой операции Владимир Конкин находился чуть ли не в критическом состоянии. И все равно не подписал документы.

Собственно, после этой некрасивой истории зять стал злейшим врагом для Владимира Конкина. Вскоре с мужем рассталась и София, которая после развода порвала с ним все связи. Дочь с Русланом Подгорным также больше не виделась.

В Сети крайне неоднозначно относятся ко всей этой ситуации. Многие пользователи отмечают весьма прохладные отношения, которые были между самим Владимиром Конкиным и Софией. Дескать, с отцом молодая женщина поддерживала хрупкий мир, так как якобы не могла смириться с тем, что будто бы тот после смерти жены нашел новую любовь.