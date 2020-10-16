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Что сказал Владимир Конкин на допросе по делу о странной смерти дочери

Что сказал Владимир Конкин на допросе по делу о странной смерти дочери

Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Единственная дочь Владимира Конкина София умерла в конце сентября при невыясненных обстоятельствах. Этим делом занялась полиция, был допрошен и сам артист.
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О том, как прошел допрос Владимира Конкина, рассказала его представитель, адвокат Юлия Нитченко. По словам женщины, артист до сих пор тяжело переживает смерть своей дочери, 32-летней Софии. "Большое горе – пережить своего ребенка. Владимир Алексеевич после похорон ограничил свои контакты с внешним миром, уехал за город и общается только с самыми близкими людьми", – отметила Нитченко.

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В деле странной гибели дочери актера Конкина возник новый фигурант

Она рассказала, что расследованием загадочной смерти Софии Конкиной занимается специально сформированная группа из четырех человек. Глава этой группы приезжал к Владимиру Конкину, чтобы допросить его. Юлия Нитченко объяснила, почему актер сам не приехал на допрос. Все дело в пандемии коронавируса. Артисту больше 65 лет, а не так давно он перенес серьезную операцию.

Как сообщил Конкин на допросе, у него не было конфликтов с дочкой. Наоборот, утверждает артист, он во всем ее поддерживал. Также актер объяснил, почему София не рассказала ему про свой роман с неким Михаилом Серовым. Артист предположил, что она просто не хотела его расстраивать.

"Мой доверитель рассказал, что был возмущен, когда узнал, что София и ее сожитель Серов сдавали без его ведома квартиру в Химках! Ведь она была куплена специально для Софии, и Конкин не давал никому доверенность на право распоряжаться имуществом", – сообщила помощница Конкина.

А еще артист выдвинул новую версию, почему могла погибнуть его дочь. Он предположил, что мог случиться конфликт в фитнес-клубе. "Ведь личности других посетителей бассейна и сауны, находившихся в тот злополучный вечер рядом с Софией, не исследованы в полной мере, а, судя по видеозаписи из телефона девушки, она там была не одна", – сообщил адвокат актера.

Помимо прочего Нитченко сообщила, что будут проведены дополнительные исследования и экспертизы тела женщины. Напомним, София Конкина утонула в бассейне одного из столичных фитнес-центров, который регулярно посещала. В какой-то момент молодая женщина пошла ко дну. Ее вытащили и даже откачали, но она умерла в больнице.

Автор: 16 октября 2020, 12:24 Источник: "Московский комсомолец" ✓ Надежный источник

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