Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Певица Юлия Чичерина вместе с мужем попала под обстрел в Нагорном Карабахе, сообщил военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Сообщается, что они спрятались в убежище. Подробности произошедшего устанавливаются.
Мужчина пережил несколько операций
Артист заявил, что расслабляться не стоит
Телесваха сделала откровенное признание
Мужчина рассказал о проблемах, которые беспокоили женщину незадолго до гибели
Популярные темы форума
я хочу быть страшная!
Не Паша, а Маша!
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
А вы натурал?
Глиобластома
Зачем носят часы ,если часы есть в телефоне .
ТАТУ
А может включить Нагорный Карабах в состав России?