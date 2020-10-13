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Шоу-бизнес
В деле странной гибели дочери актера Конкина возник новый фигурант

В деле странной гибели дочери актера Конкина возник новый фигурант

Владимир Конкин. Фото: legion-media.ru
Подозрительная гибель дочери актера владимира Конкина Софии обрастает новыми деталями. Оказалось, что после бассейна молодая женщина должна была встретиться с неким мужчиной.
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После публичного обращения Владимира Конкина расследованием смерти его единственной дочери занялись правоохранительные органы. В материалы дела попала переписка Софии Конкиной и ее возлюбленного, водителя Михаила Серова.

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Из сообщений понятно, что отношения между влюбленными оставляли желать лучшего. Михаил то и дело обвинял Софию в чрезмерной расточительности и любви к алкоголю. Та же, в свою очередь, жаловалась, что мужчина давит на нее, ведет себя неадекватно.

В новом выпуске скандально известного шоу "Пусть говорят" появившийся в студии Михаил Серов признался, что начал менять отношение к Софии Конкиной после всего, что "всплыло" с момента ее гибели. "Я считал, что любил ее, но сейчас уже не уверен. Конечно, я по ней тоскую. Но после ее смерти я стал узнавать очень неприятные вещи: якобы она параллельно еще с кем-то встречалась, говорила про меня гадости. Какая тут любовь?" – задал риторический вопрос бывший любовник.

Михаил Серов продолжает настаивать на том, что в смерти Софии Конкиной нет криминального следа. Он считает, что женщина утонула из-за алкогольного опьянения. Ранее мужчина рассказывал, что был случай, когда София перебрала со спиртным, потеряла контроль над собой, и ему пришлось ее спасать.

Между тем журналисты выяснили интересную деталь. Якобы в тот роковой день сразу же после посещения фитнес-клуба София Конкина должна была пойти на свидание с неким мужчиной. Кем именно, пока держится в тайне.

Напомним, София Конкина умерла в конце сентября. Молодая женщина отправилась в один из столичных фитнес-центров, где регулярно плавала. Но в какой-то момент дочь Владимира Конкина, прославившегося благодаря роли Володи Шарапова из фильма "Место встречи изменить нельзя", пошла ко дну. Софи вытащили, откачали, довезли до больницы. Но на следующий день она умерла из-за отказа почек.

Автор: 13 октября 2020, 12:37 Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник

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