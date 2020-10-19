Проклятие "Форсажа": голливудский актер оказался за решеткой

Спустя несколько недель Закари Ти Брайан перестал скрывать свои проблемы. Мало того, что новая возлюбленная актера оказалась не самой перспективной дамой, так он еще и за решетку угадил.
Выяснилось, что новоиспеченная пассия вывела из себя голливудскую звезду. Закари Ти Брайан начал душить девушку, а чуть позже отобрал у нее телефон, чтобы она не смогла связаться с работниками полиции.
Однако подруге яростного актера удалось выбраться из дома и спрятаться в безопасном месте. Патруль, прибывший на место преступления, обнаружил Закари Ти на участке. Молодая избранница была найдена в соседнем доме.
Теперь звезде "Форсажа" предъявлено несколько обвинений. Ему грозит настоящий срок. Остается только гадать, признает ли Брайн свою вину.
Удивительно, что за несколько часов до инцидента актер опубликовал в личном блоге в "Инстаграм" провокационную фотографию. На снимке отчетливо видно, как американская звезда проводит время с четырьмя женщинами в клубе.
Напомним, 39-летний продюсер снимается в кино с 1990 года. Мужчина тщательно скрывал свою личную жизнь и редко давал интервью. Видимо, развод повлиял на психику Закари Ти Брайна, и он пересмотрел свое отношение к публичности.
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