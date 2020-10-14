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Стало известно о шокирующем инциденте на похоронах дочери Конкина

Стало известно о шокирующем инциденте на похоронах дочери Конкина

Владимир Конкин. Фото: Nikolay Titov/Russian Look/www.globallookpress.com
Единственная дочь известного актера Владимира Конкина София умерла еще в конце сентября. Но лишь сейчас стало известно о неслыханном происшествии на похоронах молодой женщины.
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32-летняя София Конкина нашла свой последний приют на Пятницком кладбище. Ее положили рядом с могилой матери, несколько лет назад скончавшейся в результате борьбы с раком. На похоронах присутствовали только самые близкие, родные и друзья. Владимир Конкин рыдал на протяжении всей траурной церемонии.

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Однако лишь сейчас стало известно, что похороны едва не закончились шокирующим происшествием. Внучку Владимира Конкина, дочь Софии пытались выкрасть прямо с церемонии. Об этом рассказала директор актера Елена Переселини.

По ее словам, 11-летнюю девочку пытались забрать с прощания неизвестные люди. Женщина отметила, что лишь благодаря бдительности родственников удалось предотвратить происшествие. Помощница Владимира Конкина подчеркнула, что теперь выяснять, кто пытался выкрасть дочь Софии, будет следствие.

Вышло уже несколько программ, в которых обсуждалась таинственная гибель 32-летней дочери Владимира Конкина. И пока в этой истории больше вопросов, чем ответов. Сам актер легендарного фильма "Место встречи изменить нельзя"уверен, что его наследница была убита. Правда, почему он так считает, артист не объяснил.

София Конкина погибла при странных обстоятельствах. Она отправилась в фитнес-центр, который регулярно посещала. Женщина там плавала в бассейне, причем делала это чуть ли не профессионально, так как с детства занималась. Но в какой-то момент София пошла ко дну. Женщину вытащили их воды, прибывшие медики даже смогли откачать ее и отвезти в больницу. Но там она умерла, отказали почки.

Автор: 14 октября 2020, 11:28 Источник: "Пусть говорят" ✓ Надежный источник

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