Спал с репетитором сына? Жена обвинила в измене звезду "Марша Турецкого"

Москвич Антон Корчагин заподозрил свою жену в неверности. Женщина занималась английским языком с сыном известного актера. Поползли слухи, что она родила от него двойняшек...





Звезда сериала "Марш Турецкого" Александр Цуркан пришел на телевидение, чтобы перед всем честным народом доказать свою правоту. Для этого он согласился пройти тест на полиграфе.

Дело в том, что актер нанимал своему сыну репетитору. Женщина ходила к ним в дом довольно долго. Потом она родила. После этого в ее семье начались проблемы. Муж девушки узнал от своей подруги, что дети якобы не от него, а от известного актера Александра Цуркана. Разразился скандал.

Чтобы установить отцовство, Антон написал продюсерам шоу "На самом деле" на Первом канале с просьбой провести генетическую экспертизу.

К слову, у Александра Цуркана было несколько мимолетных романов, каждый из которых ознаменовался появлением реюенка на свет. Но это не тот случай, уверяет 60-летний актер. "Этого не может быть! Я всех своих детей знаю. Я любил женщин, которые рожали от меня. Если уж младенец появился, то скажу, что он мой", – заявил актер.

Заволновалась и жена звезды. В эфире передачи она пообещала убить нерадивого мужа, если он действительно окажется обманщиком. К счастью обеих сторон результаты ДНК-теста показали, что актер не является отцом двойняшек.