Спал с репетитором сына? Жена обвинила в измене звезду "Марша Турецкого"

Звезда сериала "Марш Турецкого" Александр Цуркан пришел на телевидение, чтобы перед всем честным народом доказать свою правоту. Для этого он согласился пройти тест на полиграфе.
Дело в том, что актер нанимал своему сыну репетитору. Женщина ходила к ним в дом довольно долго. Потом она родила. После этого в ее семье начались проблемы. Муж девушки узнал от своей подруги, что дети якобы не от него, а от известного актера Александра Цуркана. Разразился скандал.
Чтобы установить отцовство, Антон написал продюсерам шоу "На самом деле" на Первом канале с просьбой провести генетическую экспертизу.
К слову, у Александра Цуркана было несколько мимолетных романов, каждый из которых ознаменовался появлением реюенка на свет. Но это не тот случай, уверяет 60-летний актер. "Этого не может быть! Я всех своих детей знаю. Я любил женщин, которые рожали от меня. Если уж младенец появился, то скажу, что он мой", – заявил актер.
Заволновалась и жена звезды. В эфире передачи она пообещала убить нерадивого мужа, если он действительно окажется обманщиком. К счастью обеих сторон результаты ДНК-теста показали, что актер не является отцом двойняшек.
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