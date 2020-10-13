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Спал с репетитором сына? Жена обвинила в измене звезду "Марша Турецкого"

Александр Цуркан. Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/www.globallookpress.com
Москвич Антон Корчагин заподозрил свою жену в неверности. Женщина занималась английским языком с сыном известного актера. Поползли слухи, что она родила от него двойняшек...

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Звезда сериала "Марш Турецкого" Александр Цуркан пришел на телевидение, чтобы перед всем честным народом доказать свою правоту. Для этого он согласился пройти тест на полиграфе.

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Дело в том, что актер нанимал своему сыну репетитору. Женщина ходила к ним в дом довольно долго. Потом она родила. После этого в ее семье начались проблемы. Муж девушки узнал от своей подруги, что дети якобы не от него, а от известного актера Александра Цуркана. Разразился скандал.

Чтобы установить отцовство, Антон написал продюсерам шоу "На самом деле" на Первом канале с просьбой провести генетическую экспертизу.

К слову, у Александра Цуркана было несколько мимолетных романов, каждый из которых ознаменовался появлением реюенка на свет. Но это не тот случай, уверяет 60-летний актер. "Этого не может быть! Я всех своих детей знаю. Я любил женщин, которые рожали от меня. Если уж младенец появился, то скажу, что он мой", – заявил актер.

Заволновалась и жена звезды. В эфире передачи она пообещала убить нерадивого мужа, если он действительно окажется обманщиком. К счастью обеих сторон результаты ДНК-теста показали, что актер не является отцом двойняшек.

Автор: 13 октября 2020, 19:49 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник

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