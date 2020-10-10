"Худоба идет не всем": в погоне за стройностью Бочкарева пришла к неутешительному выводу

Знаменитость протестировала новую программу питания. Актриса ела по определенной схеме семь дней. В итоге Наталья Бочкарева поняла, что энергия и здоровье – важные элементы, которыми не надо пренебрегать в погоне за стройностью.
Только правильное питание может помочь в борьбе с лишним весом. Кроме того, сбалансированный рацион работает на улучшение внешнего вида. По словам актрисы театра и кино, к здоровой пище быстро привыкаешь.
"В общем, худоба идет не всем, а вот здоровая внешность — каждому", – рассудила Наталья Бочкарева. Вывод знаменитости неутешителен – быть тонкими и звонкими суждено не всем. Но не обязательно быть тростинкой, чтобы быть красивой.
Не забывает актриса про необходимость физической активности. "Открыла для себя всю пользу плавания. Когда сил уже на кардио не остается, бассейн – моя любимая активность. Пока ты плаваешь и расслабляешься, сжигаются калории, укрепляются мышцы, уходит сутулость", – рассказывала знаменитость ранее. Если у Натальи Бочкаревой выдается свободный день, то утро она проводит в бассейне, а вечер посвящает силовым тренировкам.
Как писали "Дни.ру", для похода в фитнес-клуб Наталья Бочкарева купила очень откровенный купальник. Наряд едва прикрывал грудь знаменитости.
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