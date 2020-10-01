Дочь заткнула рот Валентине Талызиной прямо на шоу

Актриса Валентина Талызина стала очередной звездной гостьей передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артистка рассказала о конфликте с Барбарой Брыльской и почему у нее не ладятся отношения с единственной дочерью.

Валентина Талызина была один раз замужем. Ее избранником стал художник Леонид Непомнящий. У них родилась дочь Ксения. Супруги прожили вместе 12 лет, а потом Непомнящий оставил Талызину ради другой женщины. Несмотря на такое предательство, актриса не стала препятствовать общению бывшего мужа с ребенком. При этом сама артистка так больше и не вышла замуж.

Дочь Ксения Хаирова пошла по стопам Валентины Талызиной и тоже стала актрисой. Однако у двух сильных женщин непростые отношения. У них разные характеры, разные взгляды на жизнь, в результате неизбежны конфликты. "У нее безумно хороший характер для подруг. А для меня тяжеловат", – призналась Валентина Талызина.

Тем не менее, Ксения пришла в студию, где ее мать давала интервью Лере Кудрявцевой. Актриса дала понять, что не одобряла любимых мужчин дочери. "Дочка спрашивала меня: "Мам, ну как?", а я говорила: "Тебе правду сказать или просто одобрить?" – сообщила актриса. Ксения немедленно отреагировала: "Мама, давай не будем!" Тем самым, дочь буквально заткнула рот артистке.

У Ксении есть дочь Анастасия. Она родила ее, оставшись одной. "Он ушел к стриптизерше, когда Ксения была беременна!" – объявила Валентина Талызина. Кстати, Ксения рассказывала, что сама прогнала мужа, когда была на шестом месяце беременности.

Зашла речь и о съемках ставшим легендарным фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", где Валентина Талызина не только сыграла подругу главной героини, блестяще исполненной Барбарой Брыльской, но и дублировала ее. Много всяких слухов вилось вокруг картины: будто артистки подрались на съемках, будто Барбара обвиняла Валентину в пьянстве. Впрочем, сейчас, по словам Талызиной, между ней и Брыльской никакого конфликта давно нет.