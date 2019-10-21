Подробности госпитализации Валентины Талызиной

Наследница артистки рассказала, что ее знаменитая мать обратилась к врачам из-за болей в ноге. Она опровергла информацию о том, что у Валентины Талызиной случилась ишемическая атака.
По словам Хаировой, у актрисы все нормально. "У нее там просто нога, коленка болит", – цитирует дочь звезды театра и кино телеканал "360".
О том, что знаменитость экстренно госпитализирована, стало известно 21 октября. Как писали "Дни.ру", 84-летней артистке ничего не угрожает, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
СМИ сообщали о том, что Валентину Талызину поместили в столичную больницу после жалоб на боли в области сердца. Уточнялось, что у звезды был микроинсульт. Для восстановления ей придется некоторое время провести в реабилитационном центре.
Валентина Талызина известна по фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Старики-разбойники", "Большая перемена" и другим. Несколько лет назад стало известно, что внучка актрисы Анастасия поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина. До 14 лет девочка занималась балетом, но, получив травму, увлеклась сценой.
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