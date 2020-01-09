Заподозрили обман: поклонники массово отписываются от онкобольной Анастасии Заворотнюк

Поклонники Анастасии Заворотнюк живо интересуются подробностями ее болезни и переживают за артистку. Но, судя по всему, некоторые уже отчаялись получить информацию о ее самочувствии от семьи звезды сериала "Моя прекрасная няня".
В отсутствии новостей интернет-пользователи стали массово отписываться от аккаунта актрисы в "Инстаграм". В среднем в день микроблог Анастасии Заворотнюк теряет около 500 человек, сообщает "7Дней".
Часть фолловеров стали подозревать знаменитость в обмане: мол, актриса вовсе не болеет раком, а таким образом решила повысить свою популярность. Кроме того, как писали "Дни.ру", ясновидящая Саона заявила, что Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике совсем не из-за болезни. "Все это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов, которые на ней есть. Суммы там фигурируют немаленькие, и ей придется отдать все, что у нее есть, чтобы расплатиться по счетам", – отметила Саона.
В результате за аккаунтом онкобольной Анастасии Заворотнюк сейчас следят ее самые преданные поклонники, которые желают ей скорейшего выздоровления. Близкие продолжают держать в секрете информацию об изменениях состояния знаменитости. Ходят слухи, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" медленно, но верно идет на поправку.
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