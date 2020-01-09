У известного артиста проблемы с головой после обнаружения страшного недуга

В последнее время Джастина Бибера сопровождал ряд сплетен и слухов, которые сводились к подозрениям фанатов в его наркотической зависимости. Дескать, не просто так певец вдруг начал плакать посередине своего выступления. И неспроста исполнитель. страдающий акне, старательно прятал лицо.
Наконец певец решил прокомментировать скандальные пересуды. Джастин Бибер расставил все точки над i, опубликовав официальное заявление на своей страничке в социальной сети "Инстаграм". Артист объявил, что у него обнаружили болезнь Лайма. "Многие говорили, мол, Джастин хреново выглядит, видимо, сидит на сильных препаратах, но они не могли знать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма. Причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом", – сообщил популярный исполнитель.
Болезнь Лайма или клещевой боррелиоз, инфекционное заболевание, обладающее большим количеством различных симптомов. Это самая распространенная болезнь, передаваемая клещами в Северном полушарии. Бактерии передаются человеку через укус инфицированных клещей. Ранние проявления могут включать жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь. В некоторых случаях, в присутствии генетической предрасположенности, в патологический процесс вовлекаются ткани суставов, сердце, а также нервная система, глаза.
К счастью, своевременное лечение пошло на пользу Джастину Биберу. "Это была тяжелая пара лет", – признался исполнитель. Тем не менее, он не стал отпираться, что употреблял запрещенные вещества. Но. по его словам, это было очень давно.
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