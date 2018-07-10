Гомес странно отреагировала на свадьбу Бибера
После того, как Бибер сделал предложение супермодели Хейли Болдуин, поклонники ждали реакции Гомес. Однако комментариев от Селены не последовало.
Артистка как ни в чем не бывало публиковала фото отдыха с семьей и делала вид, что личная жизнь Джастина ее никак не волнует. Портал Radaronline.com решил выяснить причины такого странного поведения исполнительницы.
Как сообщил близкий друг Селены журналистам, Гомез не верит в скорую свадьбу Бибера. Она всерьез считает заявление певца шуткой, а его новые отношения пустышкой.
Отметим, что многие знакомые Селены считают, что певица не расстроится если Джастин и Хейли действительно поженятся, ведь решение бросить поп-исполнителя исходило от самой Гомес.
Напомним, Селена и Джастин встречались три года. В 2016 году они расстались и Бибер попытался выстроить отношения Болдуин. Однако у певца и модели не все было гладко – инсайдеры уверяли, что отношения у парочки несерьезные, так как Джастин все еще влюблен в Селену.
Между тем несколько дней назад поп-исполнитель увез модель на Багамы и сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Позже в официальном Instagram Бибер подтвердил – он женится. Артист опубликовал черно-белую фотографию, на которой изображен вместе с Хейли. На пальце девушки красуется помолвочное кольцо. Ниже артист отметил, что хотел бы провести всю жизнь рядом с любимой, ведь благодаря ей все вокруг приобрело смысл. Он обещал избраннице, что их семья будет единым целым и все решения будут приниматься сообща.
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