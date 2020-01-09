Ким Кардашьян разнесли за откровенное фото

Торжественный пост жена Канье Уэста выложила лишь 8 января. "Немного поздно, но с Новым годом", – написала под фото светская львица.
На снимке звезда предстала практически обнаженной. Из одежды на ней лишь комплект белья телесного цвета. Откровенным кадром Ким поделилась в своем инстаграм-аккаунте.
В комментариях сразу вспыхнуло недовольство, сообщает Пятый канал. Многие были возмущены не только внешним видом Кардашьян, но и тем, что она забыла о поклонниках.
"Немного поздно? Девушка, сейчас 8 января!", "Почему мы должны смотреть на Вас в таком виде? Наденьте что-нибудь. Подумайте о Ваших детях и будущих внуках", "Понятно, у тебя так много дел, что ты забыла одеться перед тем, как отправить запоздалое поздравление с Новым годом", – возмутились злопыхатели.
"Тело замужней женщины предназначено для глаз ее мужа. Интересно, как это воспринимает Канье?" – спросил критик.
Тем не менее некоторые не поскупились на приятные слова в адрес Ким: "Разве она не богиня?", "Как можно иметь такое безупречное тело после рождения двух детей?!", "Лучший цветок в мире искусства!"
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