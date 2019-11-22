Располневшая Кардашьян не влезает в любимый наряд

У каждого свои проблемы в жизни. Так супруга Канье Уэста Ким Кардашьян поделилась своей бедой с общественностью – знаменитость не влезает в свой любимый наряд.



Девушка прославилась своей эффектной внешностью – стройна, смугла и к тому же является обладательницей внушительных размеров пятой точки. Ранее знаменитость уже худела и почти попала в категорию "моделей размера S", однако в скором времени, видимо расслабившись, Ким вновь располнела.

Своей проблемой Кардашьян поделилась с поклонниками на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Сексапильная брюнетка опубликовала фото, на котором позирует в роскошном платье от именитого бренда. Длинная струящаяся ткань подчеркивает все "достопримечательности" знаменитости. Без сомнения, наряд очень подходит Ким, однако есть небольшая проблема – он не застегивается на пышных округлостях модели.

"Как было бы хорошо, если бы это платье от Версаче село по фигуре", – подписала свой снимок Кардашьян. Текст она сопроводила забавным смайликом в виде плачущей мордашки. Что ж, по всей видимости, теперь знаменитости придется сесть на жесткую диету и активно заняться спортом. К счастью, ей не впервой приводить себя в форму, а потому поклонники уверены, что Ким обязательно справится.

Впрочем, некоторые выразили мнение, что даже в таком виде знаменитость выглядит сногсшибательно. Пользователи сети не поскупились на добрые слова и комплименты в адрес модели: "Вы выглядите очень хорошо", "Вау, Версаче еще никогда не выглядело настолько роскошно", "Ким, вы выглядите невероятно", "Дорогая Ким, вы прекрасны".

