На концерте Линды случился вопиющий беспредел

Не так давно в Якутии прошел концерт звезды 90-х певицы Линды. Правда, мероприятие было обречены вопиющим беспределом со стороны охраны.



Выяснилось, что в ходе проведения выступления сотрудники частного охранного предприятия с кулаками набросились на одного из поклонников певицы. Они наносили ему удары, отчего у молодого человека остались страшные ушибы и гематомы по всему телу.

По основной версии, поводом для жестокости стал необычный образ парня. Он пришел на концерт любимой исполнительницы в необычном костюме, а также с выбеленными волосами. По всей видимости, охранники, не будучи достаточно лояльными к проявлению подобного креатива, пришли в ярость от внешности юноши.

"Вчера наш родственник пошел на концерт своего кумира Линды, где был в середине концерта избит охраной. Во время концерта родственник захотел попить воды и направился в поисках буфета или торгового автомата. На первом этаже к нему начал придираться охранник по поводу внешнего облика, так как он выглядел подстать певице (белые волосы, красные контактные линзы, алый дизайнерский наряд), потом агрессивно начал хватать за грудки, сорвал бусы", – рассказывают родственники юноши.

Они также отметили, что парень пытался дать отпор, однако не смог этого сделать чисто физически. Впрочем, его поведение разозлило охранников. По словам родных пострадавшего, позже к избиению присоединились еще два охранника – они выламывали ему руки, а затем нацепили на парня наручники.

"Родственник вызвал полицию, написал заявление, прошел экспертизу. Он был слегка выпивший (перед концертом в гостях выпил шампанского), вел себя спокойно и адекватно, не шумел. Вот так избивать беззащитного человека на мероприятии просто так, либо за то, что он одет вызывающе и неформально. Надеемся что на них тоже найдется управа и их привлекут к ответу. Свидетелей по инциденту достаточно", – передает слова родных пострадавшего издание Sakhaday.