"Это навсегда со мной": Савичева о трогательном моменте с Линдой

Певица Юлия Савичева рассказала, как в детстве ей работалось с Линдой. Артистка опубликовала архивное фото.



Не секрет, что путь к славе и успеху знаменитость начала прокладывать рано. В 16 лет Юлия приняла участие в проекте "Фабрика звезд-2". Под руководством продюсера Максима Фадеева артистка достигла больших высот.

Тем не менее, оказалось, что участвовать в съемках и петь девушка начала еще раньше. Савичева выложила на своей странице в "Инстаграм" фотографию 94-95-х годов. На ней тогда еще совсем "зеленая" девочка позирует с пистолетом и рацией.

Снимок звезда российской сцены подписала так: "Продолжаю разбирать фотоархив. 94-95 год, первая московская студия. Тогда я принимала участие в записи альбома Линды "Ворона". Клип на песню "Сделай так" снимался именно в этой студии. Сколько воспоминаний... Моя первая запись в студии, первая съемка в настоящем клипе. (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)"

Юлия также уточнила, что в клипе именно она была той милой девочкой с карэ. Кроме того, в качестве хора для припева был записан ее голос, который потом несколько раз наложили на дорожку, чтобы создать эффект многоголосья, сообщает Пятый канал.



Певица отметила, что кулон из клипа в виде металлического солнца она до сих пор хранит у себя. К слову, такой же символ выбрала Линда для своей татуировки на плече.

"Это было настоящее место силы, творчества и музыки. Это навсегда со мной", – поделилась воспоминаниями Савичева.