"Никогда не было": Заворотнюк заподозрили в "разыгранном" раке

Недавно "Дни.ру" писали о новогоднем поздравлении и словах благодарности, которые Анастасия Заворотнюк передала своим поклонникам и тем, кто оказывает ей поддержку. В ее инстаграм-аккаунте появилась запись, с помощью которой родные и близкие артистки передали ее пожелания.
Однако у многих пользователей публикация вызвала недоумение. Некоторые из них заявили, что опухоль мозга не может "рассосаться", поэтому звезда "Моей прекрасной няни" попросту обманывает людей. Фолловеры также пояснили, что с помощью сбора средств на лечение семья актрисы на самом деле пытается избавиться от долгов.
Незадолго до Нового года ряд СМИ растиражировали информацию о том, что артистка впадала в кому и была частично парализована. Поэтому то, как Анастасия Заворотнюк "ожила" после страшного диагноза, заставило сомневаться даже преданных поклонников, которые желали ей скорейшего выздоровления.
"Ну конечно,пусть выздоравливает)но если выяснится,что это все обман,не отмоется никогда...", " Затошнюк со своей болезнью – авантюра года в шоу-бизнесе", "Как может рассосаться то – чего никогда не было! Люди, кого вы жалели... это лживая тетка. НЕ будет ей прощения. То что наговаривала на себя то и придет к ней. Со смертью шутки плохи", – отмечали участники дискуссии.
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