"Опасный момент": расшифровано тревожное предсказание Мессинга

История знаменитого менталиста и его ученицы заинтересовала экс-участницу шоу "Битва экстрасенсов" Дарью Миронову. Изучая факты о Вольфе Мессинге в Сети, ведунья наткнулась на фото записки, сделанной рукой гипнотизера. Послание адресовано Ольге Мигуновой.
Как оказалось, ученица Мессинга с 1967 года хранила клочок бумаги в кошельке как оберег и важный артефакт. Однако расшифровать то, что изображено Вольфом Григорьевичем, она так и не смогла.
Миронова заявила, что знает ответ. По словам звезды "Битвы экстрасенсов", Вольф Мессинг оставил алхимические знаки элементов воздуха. Изобразив эти символы, он открыл получателю записки путь для дальнейшего развития.
"То есть это движение ее карьерного пути, пути служения людям – он показывает, что это ее предназначение. Также это знаки, которые открывают ей дороги везде, где бы она ни находилась и что бы она ни делала. Он дает возможность при помощи этой записки, чтобы у нее не было препятствий в деятельности и карьере", – сказала Миронова.
Также алхимические знаки содержат предупреждение. Символы говорят о том, что Ольге Мигуновой опасно передвигаться по воздуху.
"Как раз эта информация об опасности видна на обратной стороне записки. Им написаны цифры 366 минус 293 и 79. То есть 79 лет это для Ольги Мигуновой такой опасный момент, опасный возраст. В особенности при передвижении самолетом", – резюмировала ведунья.
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