"Я человек искусства": как актер сериала "Полицейский с Рублевки" вжился в роль гея

Звезда сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Чернобыль. Зона отчуждения" Ростислав Гулбис дал откровенное интервью "Дни.ру". Артист рассказал о самой запоминающейся своей роли.

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В фантастической многосерийной драме "Чернобыль. Зона отчуждения" герой Ростислава Гулбиса, сотрудник пограничной службы в аэропорте, лейтенант Коломиец признается в нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам Гулбиса, он очень любит этот эпизод. Более того, многие коллеги артиста отмечали, что лейтенант Коломиец, в исполнении Ростислава, достоин спин-оффа – отдельного сериала.

"Я вообще пришел пробоваться на персонажа Пашу, которого играет Костя Давыдов, но я старше выгляжу. Потом меня начали пробовать на гея и на охотника. Утвердили туда и туда. Потом на гея утвердили меня. Я вообще не ожидал, что так выстрелит", – говорит о внезапной популярности своего героя Ростислав.

Гулбис не скрывает, что много думал, прежде чем согласиться на съемки, ведь в нашей стране народ достаточно остро реагирует на тему нетрадиционной любви. Артист опасался, что его неправильно поймут.

"Я сначала думал, что это как-то палевно: как меня поймут пацаны? А потом я вспомнил, что у нас и в Советском Союзе мужчины играли женщин… И я подумал: "Что мне эти пацаны, эти друзья? Я человек искусства. Я сделаю". Я понимаю, что надо сделать красиво", – отметил он.

Готовясь к роли в фантастической картине "Чернобыль. Зона отчуждения", Гулбис долго репетировал. Пробовал говорить на украинском без акцента. В вопросах произношения артисту помогал двоюродный брат, носитель языка.

"Он прочитал и говорит: "Это конечно дико, но почему нет. Это смешно". Ну это реально круто: в такой драме фантастической будет комедийный персонаж", – поведала знаменитость.

Гулбис отмечает, что роль пограничника-гея в сериале "Чернобыль. Зона отчуждения" не принесла ему каких-либо проблем. Окружающие отнеслись с пониманием.

Добавим, что 30 января состоится премьера российского фантастического боевика режиссера Никиты Аргунова "Кома". Одну из главных ролей в картине исполнил актер Ростислав Гулбис.

Фильм рассказывает о молодом архитекторе. Герой разбивается в ДТП и впадает в кому. Он оказывается в другом мире, который очень схож с реальностью, но со своими законами. Там он встречает других людей в таком же состоянии. Персонаж фильма "Кома" будет бороться за свою жизнь, пытаясь отыскать таинственный остров спасения.