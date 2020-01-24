Марсианская вода оказалась пригодной для жизни

Марсианская вода оказалась похожей на земную по химическому составу. Это удалось выяснить благодаря анализу отложений в кратере Гейл на Красной планете, сообщает Life.

Исследования провели японские эксперты из Токийского технологического института. Они установили, что в образцах содержалось достаточно солей и минералов, чтобы такая вода стала пригодной для земных обитателей. В них также нашли смектиты – глинистые минералы, которые есть в океанах на нашей планете. На основе этого открытия специалисты в очередной раз предположили, что когда-то Марс уже был обитаемым.