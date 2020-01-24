Предложение на кладбище: актриса российских сериалов шокировала Корчевникова

Звезда сериала "Громовы" и "Случайный свидетель" Светлана Чуйкина побывала в гостях у телеведущего Бориса Корчевникова. В студии ток-шоу "Судьба человека" телеканала "Россия 1" актриса рассказала, как познакомилась с супругом.

Светлана Чуйкина замужем за продюсером Вадимом Быркиным 19 лет. Вместе пара воспитывает сына Никиту.

В студии ток-шоу "Судьба человека" артистка вспомнила первую встречу с избранником. Однажды мама попросила Светлану об одолжении: передать ее московским друзьям дальневосточную рыбу. Чуйкина согласилась. Так вышло, что гостинцы забирал Вадим.

"В этот же день он позвонил и предложил куда-нибудь сходить. Познакомил со своим сыном. Я не воспринимала его как ухажера или мужа. Он старше меня все-таки на 11 лет", – рассказала артистка.

Быркину удалось покорить сердце звезды. Светлана поняла, что Вадим ее человек.

Гостья программы "Судьба человека" подчеркнула, что родители не пытались их свести. Все получилось случайно. Мама и папа артистки были шокированы, когда узнали о возлюбленном дочери.

"Предложение муж сделал на кладбище. Видимо, чтобы наверняка не смогла отказаться. Мы пошли однажды в Питере в Александро-Невскую лавру. А там, как известно, есть кладбище. Там все и случилось", – удивила ведущего ток-шоу "Судьба человека" Бориса Корчевникова гостья.

Обручальные кольца влюбленные сделали из свадебного украшения бабушки Светланы. Оказалось, что семейная реликвия приносит счастье: пара живет душа в душу почти 20 лет.

"Кстати, муж хотел, чтобы его жена была актрисой. Он для меня и друг, и помощник, и наставник. Вадим, наверное, уже двадцать раз пожалел, что его жена актриса. Лучше бы была учительницей. Было бы для него спокойнее", – улыбнулась Светлана Чуйкина в эфире ток-шоу "Судьба человека".