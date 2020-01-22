Роковой укол: известная модель осталась без лица

Американская модель Кэрол Брайан в 47 лет решилась на инъекции, которые должны были обеспечить ей отсутствие морщин. Но в итоге, этот укол стал для нее роковым.

Кэрол Брайан было 16 лет, когда ее приметил агент и предложил поучаствовать в съемке. С тех пор ее карьера стала развиваться с головокружительной скоростью. Несмотря на то, что Кэрол не стала мировой знаменитостью, ее вполне устраивал уровень дохода, который она имела со съемок для рекламы и каталогов.

Затем она вышла замуж и родила дочь. При этом Кэрол продолжала сниматься. Но постепенно спрос на нее начал снижаться, хотя она активно следила за собой: правильно питалась, занималась спортом, посещала косметолога. Она не отказывалась от уколов "красоты". Именно такая инъекция и стоила ей внешности.

В 2009 году, когда Кэрол было 47 лет, косметолог предложил ввести ей в область лба наполнители, направленные на разглаживание морщин. Та согласилась. Позже выяснилось, что специалист ввел пациентке под кожу два несовместимых препарата.

Через некоторое время после укола лоб модели начал сильно опухать. "Я чувствовала, как будто у меня чужая голова. Мой лоб был настолько тяжелым, словно он упал мне на глаза и я ничего не видела", – пожаловалась Кэрол.

Тогда она обратилась за помощью к самым разным врачам. Те поначалу предпринимали какие-то действия по спасению модели, но улучшений не наступало. Наоборот, опухоль сместилась вниз, и Кэрол ослепла на один глаз.

Обезображенная модель так страдала, что закрылась от всего мира: перестала выходить на улицу, и даже близких к себе не подпускала. Бывшая красавица стала задумываться о том, чтобы свести счеты с жизнью. Лишь поддержка дочери удержала ее от рокового шага.

Именно она в 2013 году уговорила мать встретиться с доктором Резой Джаррахи, известным на всю Америку хирургом. Как оказалось, все эти годы дочь Кэрол активно общалась с хирургами по всей стране – но никто не решался взяться за модель. Признанные эксперты считали ее случай безнадежным. Джаррахи пошел навстречу семье, но сразу предупредил, что есть вероятность ухудшения ситуации. В итоге Кэрол перенесла несколько сложнейших операций с длительными и очень болезненными восстановительными периодами. Женщине удалили не только все ткани и мышцы, но даже часть кости со лба.

Потом Кэрол пересадили на лоб большой участок кожи со спины. В результате манипуляций лицо модели стало более-менее привычным на вид. Однако о возвращении былой красоты и речи не шло. Сейчас Кэрол Брайан 58 лет. Все операции с лицом остались позади, но до сих пор она предпочитает лишний раз не появляться на публике.

"Мне было трудно принять, что больше я никогда не буду выглядеть как прежде. Каждую минуту своего бодрствования я страдаю и стесняюсь себя. Твое лицо – это твоя визитная карточка. Это то, что позволяет тебе выходить на улицу и функционировать в мире. Когда у тебя больше нет лица, трудно понять, кто ты", – рассказала модель изданию The Sun. К счастью, Кэрол все же удалось пересилить страхи и поделиться своей историей со всем миром.