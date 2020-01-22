Близкие о таинственном исчезновении парализованной Заворотнюк

Сообщение о пропаже Анастасии Заворотнюк журналисты попросили объяснить ее концертного директора Стаса Христова. Его ответ оказался весьма лаконичным: "Нет, я это не комментирую и вообще не в курсе, извините".
Тогда представители СМИ связались с другим директором артистки Мариной Потаповой. Узнав, по какому поводу звонят репортеры, та бросила трубку, передает РИА ФАН.
Первым о якобы исчезновении звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" сообщил телеграм-канал "НеМалахов". Работникам издания удалось добраться до обслуживающего персонала реабилитационного центра на Рублевке, где до недавнего времени проходила лечение Заворотнюк, у которой якобы диагностировали рак головного мозга.
Репортерам удалось разговорить одну из сиделок. Подчеркнем, что женщина приглядывает не за актрисой, а за другим пациентом. Работница учреждения рассказала, что перестала видеть Анастасию на процедурах. "Либо ей стало хуже, и она прикована к кровати, либо ее увезли, – заключила сиделка. – Раньше даже групповые занятия в бассейне посещала, а теперь пропала".
В клинике артистка проходила реабилитацию после того, как якобы ее правая часть тела оказалась парализована. О том, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна, стало известно летом 2019 года. Тогда сообщалось, что артистка отказалась от работы. Потом в Сети начали появляться новости о состоянии актрисы – одна другой страшнее.
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