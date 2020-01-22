Украденные снимки лежачего Шумахера пытаются продать за бешеные деньги

Семикратный чемпион "Формулы-1" получил травму в 2013 году. С тех пор в Сети не появлялись ни снимки, ни видео со знаменитым спортсменом.
Семья Шумахера не желает выносить на всеобщее обозрение информацию о его здоровье. Супруга Михаэля предпочитает хранить молчание. Тем не менее злоумышленникам удалось пробраться в дом гонщика в Женеве и сделать несколько фото лежащего в кровати мужчины.
В связи со случившимся жена Шумахера написала заявление в полицию. Адвокаты настаивают, что снимки нарушают границы частной жизни спортсмена. Однако неизвестных это не останавливает.
За фото злоумышленники планируют выручить один миллион фунтов стерлингов. В пересчете на доллары сумма составляет порядка полутора миллиона. В рублях это примерно 80,5 миллиона, сообщает телеканал "360".
Ранее итальянский нейрохирург Никола Аччари рассказал о состоянии Михаэля Шумахера. По словам медика, спортсмен кардинально изменился после травмы.
"Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах. Он очень изменился – его организм, мышцы, скелет серьезно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет", – отметил врач.
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