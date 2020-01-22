Конкурс "Миссис Вселенная" выиграла многодетная мать из России

"Миссис Вселенной – 2020" стала уроженка Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая. Финал конкурса прошел 21 января в болгарской столице.
Известно, что Ксения работает гинекологом-эндокринологом. Она воспитывает четырех детей – сына и троих дочерей, пишет телеканал "360". По словам красавицы-россиянки, ради победы ей пришлось много репетировать. Несколько раз жительница Петербурга меняла образы и думала, чем же удивить жюри. Она отметила, что соотечественницы часто побеждают на международных конкурсах красоты. Из-за этого к подобным событиям приходится относиться более ответственно.
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