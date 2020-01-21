Актера Виктора Ракова срочно доставили в московскую больницу

Народный артист России Виктор Раков был доставлен в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у него дыхательную недостаточность, сообщает телеграм-канал 112.
Напомним, Виктор Раков окончил ГИТИС в 1984 году. Актер приобрел известность благодаря участию в таких спектаклях, как "Мудрец", "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".
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