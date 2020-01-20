Артистка Андреева родила первенца на фоне слухов о разрыве с мужем

Звезда сериала "Годунов" и фильма "Духless" впервые стала матерью. Мария Андреева родила сына.

33-летняя артистка рассказала о радостном событии. Вес и рост малыша Андреева уточнять не стала. Она поблагодарила друзей и поклонников за поздравления и оставила трогательное послание ребенку.

"Лента не выдерживает ваших теплейших сердечных поздравлений. Спасибо каждому! Еще и еще раз привет котенок, добро пожаловать на эту планету! Я тебя люблю", – написала артистка в "Инстаграм".

Муж звезды российских сериалов, стоматолог Антон Хундадзе, в личном микроблоге поведал, что малыша назвали Ильей. Мужчина поблагодарил супругу за наследника. Для Хундадзе это второй ребенок: у него уже есть сын от прошлых отношений.

Напомним, в июле 2019 года ходили слухи, что Мария Андреева и Антон Хундадзе расстались. На "Кинотавр" звезда российских сериалов приезжала одна, обручальное кольцо она не носила. Приятельница пары сообщила тогда журналистам, что отношения артистки и стоматолога закончились.

"Никто и не сомневался, что эта история быстро закончится. Сейчас нормально общаются. Во всяком случае, лайкают фотки друг друга в соцсетях. Года на два их хватило. Антон крутится со звездами, но он не наш. Какие-то вещи не в состоянии принять", – сказала подруга Марии Андреевой.

Возможно, информация о разрыве отношений не соответствовала действительности, и знакомая влюбленных солгала. Также есть вероятность, что недопонимание в паре действительно было, однако Андреева и Хундадзе смогли преодолеть проблемы в общении.