Звезду фильма Marvel обвиняют в убийстве матери

Американскую актрису Молли Фицджеральд, которая снималась в фильме "Капитан Америка: Первый мститель", была задержана по подозрению в убийстве своей матери. Артистку арестовали после того, как ее родственницу мертвой обнаружила полиция.
По данным телеканала "360", женщина скончалась от физического удара. Суд над Фицджеральд состоится в четверг, 2 января.
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