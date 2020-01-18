"Начинает колотить": страдающий Глызин обнажил душу после смерти старых друзей

Алексей переживает, что не смог спасти друзей. По словам музыканта, и Кельми, и Осина погубила пагубная привычка. Все, что оставалось знаменитому исполнителю – наблюдать. В период перестройки не все бывший кумиры советской молодежи смогли "остаться на плаву". По мнению Глызина, трагические смерти товарищей – не злой рок, а результат их добровольного самоуничтожения.
"Закусывать надо. Я никогда не лечился от алкоголя. Могу всегда выпить в компании, но доводить себя до состояния эпилепсии, когда тебя уже начинает колотить, никогда не буду. Сначала ты теряешь контроль над собой, затем тебя подводит здоровье, а в итоге отворачиваются друзья", -передает слова знаменитости издание StarHit.
Впрочем, отсутствие проблем с алкоголем не спасло брак некогда популярного певца. Первый брак артиста был испорчен его изменой. Тогда Глызин ушел от своей супруги, оставив ей и сыну все, что только смог.
"Я ушел в том, в чем был. Оставил им абсолютно все. Потом, конечно, жалел, что не сохранил семью. Возможно, я бы мог сознаться жене в измене, и она бы меня простила, но отношения уже не были бы прежними", – рассказал музыкант. Сейчас он счастлив в браке с другой девушкой.
Популярные темы форума
Что запомнилось хорошего в СССР
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Слава великому Владимиру Путину!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
В СССР люди голодали?
Лиона ненормальная или очень несчастная старая дэвушка? Что думаете?
Новый премьер-министр мужик, похоже, молоток!
Бог не при чем. Вирусы и бактерии стоят во главе угла.