Бросившие больного Осина в нищете друзья-артисты воют в голос

В Москве на 55-м году жизни от остановки сердца умер Евгений Осин. Тело певца в его квартире нашла сестра. Коллеги и друзья выражают соболезнования в связи с кончиной исполнителя.

Для многих смерть Евгения стала шоком. Коллеги вспоминают, когда видели его в последний раз. Многие слышали о проблемах Осина с алкоголем, но мало кто пытался помочь артисту. Сейчас они воют в голос по ушедшему товарищу.

"В тот период, когда я с Женей общался, он всегда был жизнерадостный, веселый, общительный, добрый, талантливый яркий, сгорел просто от алкоголя. Тлел. И все-таки это случилось. Итог для человека, который начинает убивать организм. В данном случае он сам себя убил", – заявил Алексей Глызин.

По его словам, друзья наблюдали, как Осин потихонечку умирает. "Мы живем в жестоком мире, безразличном к людям. Вспоминаем о людях, когда их уже нет", – заключил певец.

Лада Дэнс, узнав о смерти Осина, испытала ужас. "Ох, какой кошмар. Господи... Ну, я понимаю, что все мы умрем. Но я недавно видела с Женей передачу. Он так шутил…" – только и смогла произнести артистка.

В свою очередь, Татьяна Буланова заявила, что у Осина была особая индивидуальность. "Печально, когда уходят коллеги. Вдвойне печально, потому что мы с ним выступали часто и пересекались на мероприятиях, концертах. И как-то раз – и человека нет…" – заявила она РЕН ТВ.

Алена Апина убеждена, что Евгений не выдержал испытаний, которые послала ему судьба. "Любой артист должен пройти три испытания в жизни, как и человек, но артист особо — огонь, воду и медные трубы, так скажем. Что такое "медные трубы", никто не знает. А "огонь и воду" можно сопоставить со взлетами и падениями. А вот "медные трубы" – это испытания на "слабо". Не выдерживают многие", – отметила певица.

Не остался в стороне от трагедии и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Грустно осознавать, что жизнь Евгения закончилась. Впереди могла быть еще долгая жизнь, но увы, болезнь его подкосила. Все последние годы мы наблюдали за тем как он угасает. А ведь в 1996 году он по сути стал символом президентской кампании Бориса Ельцина. Грустно было видеть, как Осин свою жизнь в последние годы превратил в реалити-шоу. Покойся с миром. Светлая память. Соболезнования родным и близким", – сказал в беседе с "Дни.Ру" общественный деятель.

Напомним, Евгения Осина нашли мертвым в его московской квартире 17 ноября. По предварительным данным, у артиста был недельный запой. Скончался он от остановки сердца.