Бросившие больного Осина в нищете друзья-артисты воют в голос

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Резко сдавший Корчевников откровенно заговорил об алкоголизме
"Это была трагедия": Пугачева сняла лежащего под стулом Галкина
"Так не бывает": Виторганы молятся о 9-месячной дочери
У беременной Савичевой обнаружили опасную болезнь
"Ее просто колотит": близкие о состоянии Софии Ротару
партнеры
Суббота 17 ноября
Лента новостей
20:17
"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина
16:05
Крик души покалеченного сыны Яковлевой: "Не нужно называть меня уродом"
15:41
Шикарная жизнь Анастасии Шубской
14:55
Подросшая дочь Хабенского в балетной пачке произвела фурор
14:26
Первичные отделения "ЕР" предложили поддержать грантами
14:22
Прооперированной Аните Цой запретили сексуальные игрища
13:57
Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма
13:46
"Привел Ольгу домой": Названа причина ухода жены Тарасова
13:09
"Совал мне грязный тапок": в эфире "Дома-2" показали попытку изнасилования
12:38
Александр Малинин о пропавшем сыне: "Уже не вернуть"
12:03
Петросян с шиком отметил развод со Степаненко
11:20
Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом ушла в запой
10:32
Вспотевшая Ани Лорак распласталась перед знойным итальянцем на шоу "Голос"
10:00
С шестью мужиками сразу: Савченко шокировала грязными откровениями
09:07
"Ядерный гриб": в Москве загорелся нефтеперерабатывающий завод (видео)
22:01
Джигурда и Анисина получили по миллиону евро
22:00
Пропавших Скрипалей заметили на Крымском мосту
21:40
"Великого актера" Ефремова оставят без работы
21:29
Пассажирка упала на пути в московском метро
21:00
Отпрыгался: памятник Корнелюку отольют из золота
20:58
В центре Тюмени перекрыли дороги из-за аварии
20:40
Раймонд Паулс рассказал о побеге из Латвии
20:33
Названа главная цель на переговорах Путина и Абэ по Курилам
20:31
Под Москвой ребенок выпил чай с ртутью
20:02
Звезда "Дома-2" выдала интимную тайну подруги
19:58
В Удмуртии водителя иномарки насмерть завалило бревнами из КамАЗа
19:50
В Лондоне умер ученый Жорес Медведев
19:42
Почему суд не защитил интересы государства в стратегическом порту на Балтике
19:30
Европа в шоке от тренировок детей-нацистов на Украине
19:29
В больнице Уфы произошел взрыв
19:15
Путин заглянул за лекарствами в питерскую аптеку
19:14
Селянин специально задавил знакомого в поле под Волгоградом
19:06
В Удмуртии девятилетнего ребенка сбили на зебре
19:01
Уралец застрелил жену и умер сам
18:41
На актера из "Физрука" напали с ножом
18:38
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 ноября 2018 года
18:11
Москва дала жесткий ответ на хамское поведение Киева
18:02
Винокур попал под суд из-за долгов
17:53
Тотально одинок: Мазаев назвал причину своего пьянства
17:37
При пожаре в центре Омска погиб человек
17:28
Дагестанского спортсмена задержали за убийство таксиста
17:25
"Умирающая боль": Ваенга напугала странным видео из больницы
16:46
Стриженова не узнала изменившуюся дочь
16:39
Лазер против рака: найден революционный метод борьбы с онкологией
16:38
Маслякову предложили приютить у себя Генассамблею ООН
16:38
Совет на выходные
16:06
После безобразной драки от жены-старушки Солнцева отреклась дочь
15:36
Финал сериала "Мажор" шокировал жену Прилучного
15:14
Униженную хамку Мэй готовы выкинуть на улицу
14:52
Мальчик столкнул младшего брата с эскалатора (видео)
14:50
40-летняя Толкалина предъявила большой живот
14:47
Провинциальная аферистка выживает ведущую "Времени" из квартиры у Кремля
14:32
Известный спортсмен промышлял разбоем под Москвой
14:29
Паникующая Собчак вцепилась в женщину у всех на глазах
14:16
Мужчину и женщину убило током от батареи в квартире
13:58
Россия готовит сокрушительный удар по Украине
13:52
"Вы сдурели?": на Бородину накинулись из-за сосущей на лестнице дочери
13:50
Надменная Сотникова похвасталась уникальным умением
13:34
Нижегородец курил в кровати и сгорел заживо
13:13
Болезнь и смерть Караченцова перечеркнули блестящую карьеру сына
13:06
Пьяная россиянка убила мужа за плохой ремонт
13:02
Жующий чужие волосы маньяк попал на видео
13:01
Поступок Путина вызвал панику у нервных украинцев
12:47
Новые данные о состоянии исхудавшей Степаненко
12:29
Под Ростовом при пожаре погибли трое детей
12:12
Освободившегося от Степаненко Петросяна позвали на шоу "Холостяк"
12:12
Кот спел "грузинские песни" и стал звездой (видео)
12:04
Умерла жена первого президента Татарстана
11:58
Изменившуюся Алсу не узнали в Кремле
11:52
Ревнивец избил друга и отобрал ноутбук
11:37
Кокорин решился на отчаянный шаг
11:34
Казаченко стал на колени перед Аманти
11:22
Трое москвичей пострадали при взрыве самогонного аппарата
11:11
В московском метро девушку зажало между платформой и вагоном
11:00
Джоли вернула приемного сына в Корею
10:43
Главные события Москвы
10:39
Безработную москвичку обокрали на 1,7 млн рублей
10:16
Петросян и Степаненко развелись
10:12
Постаревшая Марина Могилевская вышла в свет
10:00
Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
09:51
Смертельное ДТП на Кутузовском проспекте попало на видео
09:48
У сбежавшей к старому гею Медведевой появилась неожиданная союзница
09:29
Российский музыкант сыграл на концерте и внезапно умер
09:13
47-летнюю актрису нашли мертвой в собственном доме
08:49
Траньков в ужасе из-за рака
08:43
Подруга рассказала о мистике после смерти Глаголевой
08:41
Известный певец умер от пневмонии
08:12
Объявлено о разрыве семьи Меган Маркл
22:00
Сенсационные подробности криминального прошлого Порошенко
22:00
В доме на юго-западе Москвы произошел взрыв
21:46
"Грязная бомжиха": влюбленные из "Дома-2" устроили жуткий скандал
21:26
Пишущую об общественном транспорте журналистку зажало дверью автобуса
21:05
Жена солиста "Иванушек" рассказала о тайном сыне Яковлева
21:02
Драка двух поэтов в Москве закончилась поножовщиной
20:50
Под Нижним Новгородом водитель пикапа сбил собаку и врезался в дерево
20:33
Пострадали дети: в Тюмени машина влетела в толпу людей
20:26
"Дала надежду": вышел последний фильм Веры Глаголевой
20:25
В Казани пожилая велосипедистка попала под машину
20:15
Мать с сыном заживо сгорели под Волгоградом
19:57
В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Великого актера" Ефремова оставят без работы
Пропавших Скрипалей заметили на Крымском мосту
Казаченко стал на колени перед Аманти
Пугачева в просвечивающих штанах произвела фурор
Барановская покинула Россию после скандала с Пугачевой
Евгения Осина нашли мертвым в его квартире
Шоу-бизнес

Бросившие больного Осина в нищете друзья-артисты воют в голос

Евгений Осин. Кадр youtube.com
В Москве на 55-м году жизни от остановки сердца умер Евгений Осин. Тело певца в его квартире нашла сестра. Коллеги и друзья выражают соболезнования в связи с кончиной исполнителя.

Продолжение: "Женя, мне надоело!" – Штурм напророчила гибель Осина
прочитано 3122 раза

Для многих смерть Евгения стала шоком. Коллеги вспоминают, когда видели его в последний раз. Многие слышали о проблемах Осина с алкоголем, но мало кто пытался помочь артисту. Сейчас они воют в голос по ушедшему товарищу.

ПО ТЕМЕ

Шокирующие подробности смерти Евгения Осина

"Ужас": смерть Осина добила Борисову

 Умер Евгений Осин

Сюжеты Умер Евгений Осин

Евгений Викторович Осин

Евгений Викторович Осин певец, музыкант

"В тот период, когда я с Женей общался, он всегда был жизнерадостный, веселый, общительный, добрый, талантливый яркий, сгорел просто от алкоголя. Тлел. И все-таки это случилось. Итог для человека, который начинает убивать организм. В данном случае  он сам себя убил", – заявил Алексей Глызин.

По его словам, друзья наблюдали, как Осин потихонечку умирает. "Мы живем в жестоком мире, безразличном к людям. Вспоминаем о людях, когда их уже нет", – заключил певец.

Лада Дэнс, узнав о смерти Осина, испытала ужас. "Ох, какой кошмар. Господи... Ну, я понимаю, что все мы умрем. Но я недавно видела с Женей передачу. Он так шутил…" – только и смогла произнести артистка.

В свою очередь, Татьяна Буланова заявила, что у Осина была особая индивидуальность. "Печально, когда уходят коллеги. Вдвойне печально, потому что мы с ним выступали часто и пересекались на мероприятиях, концертах. И как-то раз – и человека нет…" – заявила она РЕН ТВ.

Алена Апина убеждена, что Евгений не выдержал испытаний, которые послала ему судьба. "Любой артист должен пройти три испытания в жизни, как и человек, но артист особо — огонь, воду и медные трубы, так скажем. Что такое "медные трубы", никто не знает. А "огонь и воду" можно сопоставить со взлетами и падениями. А вот "медные трубы" – это испытания на "слабо". Не выдерживают многие", – отметила певица.

Не остался в стороне от трагедии и член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Грустно осознавать, что жизнь Евгения закончилась. Впереди могла быть еще долгая жизнь, но увы, болезнь его подкосила. Все последние годы мы наблюдали за тем как он угасает. А ведь в 1996 году он по сути стал символом президентской кампании Бориса Ельцина. Грустно было видеть, как Осин свою жизнь в последние годы превратил в реалити-шоу. Покойся с миром. Светлая память. Соболезнования родным и близким", – сказал в беседе с "Дни.Ру" общественный деятель.

Напомним, Евгения Осина нашли мертвым в его московской квартире 17 ноября. По предварительным данным, у артиста был недельный запой. Скончался он от остановки сердца.

Автор: Алёна Нестерова17 ноября 2018, 20:37
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина

567

комментарии

Политика

Названа главная цель на переговорах Путина и Абэ по Курилам
Москва дала жесткий ответ на хамское поведение Киева
Униженную хамку Мэй готовы выкинуть на улицу
Поступок Путина вызвал панику у нервных украинцев

Шоу-бизнес

Джигурда и Анисина получили по миллиону евро
"Великого актера" Ефремова оставят без работы
Отпрыгался: памятник Корнелюку отольют из золота
Раймонд Паулс рассказал о побеге из Латвии

Проишествия

Жующий чужие волосы маньяк попал на видео
Известная модель сломала позвоночник в аварии
Убийца матери с ребенком в Москве привел в ужас странным признанием (видео)
Покушение на мультимиллионера в Москве попало на видео

Lifestyle

"Плачет девушка в автомате": лучшие песни Евгения Осина
Финал сериала "Мажор" шокировал жену Прилучного
"Дала надежду": вышел последний фильм Веры Глаголевой
Вдовец Гурченко забылся с Гришаевой
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон после расставания с принцем Уильямом ушла в запой

Герцогиня Кембриджская топила печаль в белом вине
Шоу-бизнес

Евгения Осина нашли мертвым в его квартире

Певцу было 54 года
Шоу-бизнес

Вспотевшая Ани Лорак распласталась перед знойным итальянцем на шоу "Голос"

Певицу было невозможно унять
Шоу-бизнес

Крик души покалеченного сыны Яковлевой: "Не нужно называть меня уродом"

Денис взбешен

Гороскоп

Совет на выходные
В деле об убийстве Талькова появился новый подозреваемый
"Обычная нелепость": убийца стрелял мимо Игоря Талькова
Астрологический прогноз с 12 по 18 ноября

Фоторепортажи

Постаревшая Марина Могилевская вышла в свет
Высохший Крутой очаровал скрывающую боль Бледанс
Заменивший Табакова Машков блеснул на юбилейном вечере
"Вот это дыньки!": сексапильная актриса показала грудь на красной дорожке

Спорт

Надменная Сотникова похвасталась уникальным умением
Кокорин решился на отчаянный шаг
У сбежавшей к старому гею Медведевой появилась неожиданная союзница
Траньков в ужасе из-за рака

Регионы

Мальчик столкнул младшего брата с эскалатора (видео)
Месяц валяется: родители бросили тело керченского стрелка в морге
Атака Крымского моста вышла боком украинцам
Дети сгорели заживо: опубликовано видео с места страшного пожара в Югре
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru