Новость о выписке умирающей Анастасии Заворотнюк привела ее директора в бешенство

Услышав вопрос о выписке звезды, Марина Потапова бросила трубку. Судя по всему, эта новость вывела ее из себя. С прессой она общаться не пожелала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Ранее СМИ сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк отправилась из клиники домой. Якобы, в ее нахождении в медучреждении больше нет смысла. Ходят слухи, что у семьи артистки якобы закончились деньги на оплату ее стационара.
По другой версии, больную раком Анастасию Заворотнюк отправили на лечение в США. Узнать точно, где на самом деле в настоящее время находится звезда, не представляется возможным из-за того, что ее близкие не желают разглашать данную информацию. Не говорят они и о том, как себя чувствует знаменитость.
Как писали "Дни.ру", многие пользователи Сети и вовсе предположили, что рак у Анастасии Заворотнюк – всего лишь пиар-ход. Другим же кажется, что таким образом актриса "бегает" от долгов по кредитам.
Напомним, ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк в 2019 году попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже ряд источников стали утверждать, что звезде стало лучше.
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