Дочь принимает поздравления на фоне слухов о скором конце Заворотнюк

Анне Заворотнюк исполнилось 24 года. Старшую наследницу звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк уже поздравили друзья. Некоторые из пожеланий именинница опубликовала у себя в "Сторис". Поклонники присоединились и одарили Анну добрыми словами.
"С рождением тебя, дорогая! С тобой мне никогда не бывает скучно. Ты как взрывная волна позитива, которая может накрыть с головой весельем. Мне нравится, что у тебя такой легкий характер и ты умеешь ценить каждую минуту жизни. Оставайся превосходной, таинственной и яркой. Настоящих друзей, бесконечных идей и вдохновения!" – пожелала Анне Заворотнюк одна из приятельниц в "Инстаграм".
Отметим, что Анна, как и ее младший брат Майкл, рождены Анастасией Заворотнюк во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас актриса замужем за прославленным фигуристом Петром Чернышевым, осенью 2018 года у пары родилась дочь Мила.
Нашлись и те, кто счел своим долгом предположить, что праздник Анны омрачен болезнью матери. Напомним, летом 2019 года появилась информация, будто Заворотнюк борется с раком головного мозга. А недавно стало известно, что якобы актрису выписали из реабилитационного центра, в котором та находилась в последнее время. Говорят, врачи отправили артистку домой, потому что ничем не могут помочь.
Близкие, обычно оперативно реагирующие на информацию о состоянии Анастасии Заворотнюк, появляющуюся в СМИ, на сей раз промолчали, что косвенно может свидетельствовать о правдивости выписки. Отметим, что родственники актрисы принципиально ничего не рассказывают о болезни актрисы, считая это ее личным делом.
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