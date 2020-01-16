Модель со смертельным диагнозом выиграла соревнования по бодибилдингу

Это инфекционное заболевание, передающееся через укус клеща. Без своевременного лечения возможен летальный исход или инвалидность. К слову, именно этим и заразилась 36-летняя Надин Керастас из Германии.
Девушка играла с собаками во дворе своего дома, когда ее укусил клещ. Первые полгода никаких симптомов болезни Лайма не было. Лишь спустя шесть месяцев блогер проснулась среди ночи от того, что ее тело пронзила дикая боль. Кроме того, из-за у Надин отнялись ноги.
"Все мое тело онемело и ныло. Я не могу описать это чувство словами", – поведала Керастас.
В итоге, Надин потребовалось всего два года, чтобы избавиться от болезни Лайма. Девушка начала активно заниматься спортом, по рекомендации врачей. Вскоре, благодаря упорному труду в фитнес-зале, блогер выиграла соревнования по бодибилдингу.
"Вы можете сделать только две вещи: сдаться или бороться. Я решила бороться", – заявила Керастас.
Также, слепив идеальную фигуру, Надин исполнила свою давнюю мечту. Она снялась для обложки журнала Playboy. Кроме того, она появилась на страницах FHM, Flex и Muscle Fitness.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Обратно в Союз!
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Рак-божье наказание?
На форуме нелюдь, без преувеличения !
Постоянно хочу кушать