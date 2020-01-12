Больную раком Заворотнюк показали в эфире с порезанной шеей

В Сети регулярно появляются архивные фотографии и видеозаписи, на которых рак у Анастасии Заворотнюк еще не дал о себе знать. Но даже они то и дело порождают новые слухи и домыслы о состоянии 48-летней женщины. Некоторые из них кажутся вполне правдоподобными.
В 2018 году Заворотнюк пришла в гости к телеведущей Марии Контэ на передачу "Только личное", которая вышла в эфире телеканала "Москва 24". Актриса ответила на ряд вопросов о своей личной жизни и профессиональной деятельности и даже прошла психологический тест, рисуя на планшете.
Однако внимание наблюдателей привлекло не только само интервью, но и загадочный шрам на шее артистки, который очевидно остался после некоего пореза. Тогда многие задались вопросом – неужели рак у Анастасии Заворотнюк появился гораздо раньше, чем о нем стали говорить?
Этот же шрам заметили на видеозаписи, сделанной в апреле 2019 года в Ереване. Там актрису заметили на открытии ювелирного салона. Некоторые СМИ сообщили, что по данным врачей, он мог остаться после биопсии загрудинных узлов: эту операцию проводят для изучения различных тканей организма под микроскопом.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк отправится из больницы домой. По некоторым данным, врачи считают, что ее дальнейшее лечение стало бессмысленным.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Жизнь есть после развода?????
США ахренели
Не люблю пьяных людей продолжение
Женская сторона развода!Продолжаем!
Бабищи
Обратно в Союз!
Что запомнилось хорошего в СССР
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Третья мировая война будет или нет?